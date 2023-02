Ce i-a cerut Mihai Găinușă soției sale în urmă cu peste 20 de ani în urmă. Compromisurile făcute de prezentator

Mihai Găinușă este cunoscut de foarte multă lume datorită emisiunii pe care o modera alături de Șerban Huidu. Prezentatorul de televiziune a pus foarte mult accent pe cariera sa și a făcut multe compromisuri. El chiar i-a spus soției sale, Ioana, înainte de a o naște pe fiica lor, să programeze operația de cezariană. Găinușă avea programate mai multe filmări la televiziune și chiar nu putea renunța la acestea.

Prezentatorul de televiziune a mărturisit că de multe ori a trebuit să pună locul de muncă din televiziune mai presus de propria familie. El a acordat un interviu în timpul căruia a spus ce gest a fost nevoit să facă în urmă cu aproape 20 de ani. „În 2005, când trebuia să se nască fata mea, am rugat-o pe soția mea, Ioana, să fixeze operația urgentă de cezariană miercuri, că marți aveam filmări. Plus multe alte momente în care am pus munca înaintea familiei”.

Mihai Găinușă, contract prenupțial cu soția sa

Găinușă a continuat prin a spune că este necesar să fie încheiate contracte prenupțiale în care să fie precizate toate lucrurile pe care fiecare parte le poate face în timpul mariajului. Prezentatorul de televiziune consideră că unele dispute din căsnicie pot fi prevăzute. „Dacă nu prevezi absolut tot, riști să nu faci nimic. Serios, în ultimii ani m-am implicat mai mult în treburile casnice. Nu cât ar trebui, dar fac progrese. La gătit, însă, nu mă bag. Am senzația că am avut strămoși în familia Borgia”, a mai spus prezentatorul de televiziune.

Găinușă a dezvăluit și cum și-a cunoscut soția. Ioana era cât pe ce să facă un accident auto cu prezentatorul de televiziune. Cei doi erau vecini în cartierul Drumul Taberei de mai mult timp. „Am senzația că soția m-a cunoscut prima. La un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei”, a mai spus prezentatorul pentru Unica.ro.