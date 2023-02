Cristi Borcea și Valentina Pelinel, probleme în paradis? „A fost greu. Cea mai de preț e libertatea”

Cristi Borcea are 9 copii cu patru femei și a avut mai multe căsnicii controversate. Cu toate astea, el și-a găsit liniștea lângă Valentina Pelinel. Afaceristul a declarat că apreciază comunicarea și atitudinea pozitivă a soției sale și că încearcă să o răsplătească pentru tot.

Cristi Borcea a declarat că este nevoit să aibă o stare pozitivă atunci când ajunge acasă și să îi ofere toată atenția Valentinei Pelinel. El a mai spus că nu este ușor să uite de anumite probleme, dar că ține cont de fericirea familiei.

„Cel mai important este să fii fericit și împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina, să mergi de drag acasă, să poți să stai… Dau un exemplu. Eu stau câte 3-4 ore în fiecare seară pe terasă și dezbatem toate problemele, este foarte important, mai ales pentru oamenii care stau în stres, pentru că am și eu peste 2000 de oameni, am societăți, conduc, trebuie să asigur salarii, credite. Acasă trebuie să mă delimitez de tot și să găsesc starea necesară. Mi-a ajutat Dumnezeu de am găsit-o pe Valentina, mai bine mai târziu decât niciodată. Și mi-am găsit femeia care îmi dă și liniște, și putere, și înțelegere, este extraordinar de pozitivă.

Cea mai de încredere, cea mai frumoasă și cea mai deosebită femeie din lume’, a spus Cristi Borcea în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.

Problemele lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a mai spus că nu mai este sănătos la cap de când a ieșit din închisoare. Chiar dacă are o căsnicie frumoasă, el a recunoscut că nu poate să adoarmă fără medicamente.

„ A fost greu. Cea mai de preț e libertatea. Bine că am rămas întreg fizic, la cap sigur nu sunt. M-a afectat, nu pot să dorm fără medicamente. Stăteam 12 în cameră! Asta e, bine că am trecut”, a declarat Cristi Borcea, în cadrul aceluiași podcast.