Ce filme au voie să vadă rușii. Ministerul Culturii a redactat o listă clară

Ministerul Culturii de laMoscova a publicat o listă care arată clar tipul de filme la care ar trebui să se uite rușii. Autoritățile de la Kremlin le recomandă producătorilor și regizorilor să se orienteze după această listă dacă vor să obțină finanțare de stat pentru peliculele ce vor fi filmate în perioada următoare.

Potrivit acestei liste ar trebui difuzate de televiziuni sau produse în viitor filme despre promovarea valorilor tradiționale, familie și marile descoperiri și inovații ale Rusiei.

De pe listă nu lipsesc nici filme care să prezinte personalitățile Moscovei și lupta lor pentru pace, dar și pelicule care să arate degradarea Europei. De asemenea se recomandă filme care să prezinte Rusia ca un stat modern.

Lista a fost publicată pe pagina sa de Twitter de către dr. Jade McGlynn, cercetătoare la Universitatea Oxford și la Departamentul pentru Studii de Război din cadrul King’s College de la Londra.

Today 🇷🇺 Ministry of Culture published a list of ‘priority themes’ that filmmakers who want funding should use in their work. The list follows 🧵

— Jade McGlynn (@DrJadeMcGlynn) November 30, 2022