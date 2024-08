Social Ce faci dacă ai parbrizul spart înainte de vacanță sau în timpul ei. Trebuie luată o decizie fundamentală







Parbrizul este una dintre cele mai importante componente ale unei mașini. Mai ales că de ea depinde vizibilitatea pe care o are șoferul. Există cazuri în care această componentă este spartă chiar înainte de concediu. ”Am luat o piatră în parbriz și în 4 zile trebuie să plec în Grecia. Sunt șanse să am probleme la vămi?

As vrea sa schimb parbrizul, dar la mine în zona nu au pe stoc, și să ajungă până vineri nu sunt șanse”, a scris un român pe un forum de călătorii. Situația nu pare să fie singulară. ”Și noi plecăm la noapte și azi noapte ne-a spart cineva intenționat cu o sticlă de bere parbrizul.

Parbrizul spart, o adevărată problemă

De umplut nu se poate că e prea mare iar parbrizul vine în 7 zile lucrătoare, vom pleca așa, sper să nu avem probleme”, a scris un alt turist. Răspunsul cu privire la soluție vine din partea celor care au trecut prin asta. ”Ieri am trecut prin vama Bulgaria, Grecia, am parbrizul spart puțin în partea dreapta. Nimeni nu ne-a zis nimic. La vama in Macedonia ne-au oprit ca avem parbrizul spart, voiau ceva de o cafea. Nu am avut cash si ne-au lăsat sa plecam”, a răspuns un conațional.

”Al meu s-a crăpat imediat după ultimul ITP, am ieșit cu mașina din țara de mai multe ori, nu mi-a zis nimeni nimic. Contează să nu fie pe partea șoferului, din ce m-am interesat eu. Acolo sunt mai riguroși. Al meu nu e. O sa-l schimb pana la viitorul ITP”, a mai spus altcineva. Cu toate acestea există și varianta în care să fiți întrebați despre acest lucru. ”Nu ai probleme.. Le zici că atunci s-a întâmplat, în cazul un care ești întrebat ... dar nu se uita nimeni , doar actele îi interesează”, a mai completat cineva.

Ce riscați conform legii

Conform legii orice reparație a mașinii trebuie raportată în 30 de zile și făcută în acest termen. Parbrizul este extrem de important pentru că poate afecta vizibilitatea. Dacă acea crăpătură este minoră și nu se extinde, atunci aveți la dispoziție cele 30 de zile.

În caz contrar, parbrizul trebuie schimbat imediat. Dacă rulați pe șosea cu parbrizul spart, atunci riscați să fiți sancționat contravențional.