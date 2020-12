Privind halul în care scria femeia ce l-a inspirat pe scriitorul Eugen Barbu s-o numească „Înalta Doamnă a Țării”, nu-ţi rămâne decât să te tot cruceşti gândindu-te că una ca ea s-a aflat cândva la conducerea României, alături de Nicolae Ceauşescu, cu o clasă mai valoros decât soţia lui, totuşi.

Până să fie în ton cu noile cerinţe din 1957, an în care a fost legiferată obligativitatea învăţământului de 7 clase, „Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu” răzbise prin hăţişul celor 3 clase primare din Petreşti. Nicolae făcuse 4 la şcoala din Scorniceşti.

După ce preluase puterea la 22 martie 1965, el a avut grijă ca deficitul educaţional să fie recuperat. O diplomă de bacalaureat şi o licenţă în Ştiinţe Economice au rezolvat decalajul în ceea ce-l privea. Cel puţin în aparenţă, căci despre esenţă nu putea fi vorba şi nici n-a fost vreodată. Ca la Elena, de altfel…

Florina, numele conspirativ al Elenei Ceauşescu

„În 1975, ajunge deputat de Argeș în Marea Adunare Națională, circumscripția Pitești-Sud, Elena Ceaușescu. Născută la 7 ianuarie 1919 conform biografiei rescrise (n.r. – puteţi afla care era adevărata dată a naşterii în Evenimentul istoric), la Petrești, Dâmbovița, Lenuța Petrescu se va muta, după ce termină patru clase primare în satul natal, la București, împreună cu fratele său.

În 1939 se înscrie în Partidul Comunist Român, cu numele conspirativ Florina, unde îl va întâlni pe Nicolae Ceaușescu, la 1 mai 1939, aceștia căsătorindu-se în 1947. Istoricul Lavinia Betea, care a publicat și o carte despre Tovarășa, a dat publicității și autobiografia Elenei Ceaușescu din 5 decembrie 1949. O redăm mai jos, pentru a se vedea de la ce nivel a pornit până a ajuns să fie Cabinetul 2”, se arată pe infopitesti.ro.

Elena Ceauşescu, agramata de serviciu

„Elena Ceauşescu (Petrescu) mam născut în comuna Petreşti, jud. Dâmboviţa, în anul 1919 la 7 Ianuarie. Părinţi se numesc Nae şi Alexandrina ocupaţia agricultori avere 4 hectare de pământ şi casă de locuit, în tre ani 1926-1930 am făcut şcoala primară în com unde mam născut.

În anul 1936 am venit la Bucureşti, am intrat ca ucenică la fabrica Lantex. în urma unei acţiuni am fost concediată. dintre cei care mă cunoşteau este Adela Petrescu. am lucrat la fabrica Texca până 1937 am intrat la fabrica Minerva. Din 1936 am participat la şedinţele Sindicatelor Unite din Şerba Vodă mă cunoaşte Rada.

în 1937 am început să lucrez pentru apărare până în 1939. prima legătură a fost Oltăr (fratele lui Jan care lucrează la CC) dintre cei care se pot lua referinţe este Lenuţa Georgescu, Ursuleasca. În 1939 când sa format comisia pentru tineret am luat parte şi am început să lucrez pentru U.T.C. În 1939 am fost făcută m.p.

mi sa comunicat de Ioniţă (metalurgistu) împreună cu Sara David care lucra în aceiaşi fab cu mine mă cunoaşte ca m.p. şi Nicu Geanu care lucra pe linie de tineret în acelaşi sector cu mine, urma să fim în aceiaşi celulă.

În toamna lui 1939 a fost grevă la fabrica Minerva, am luat parte în comitetu de conducere al grevei, dintre muncitorele de acolo mă cunoaşte una Elena, Jana Popescu, am rămas fără lucru până în tomna lui 1940 am intrat la fabrica Jachard până în 1941 am lucrat în comitetu local pe linie de U.T.C. ca secretar al Sectorului III Albastru.

mă cunoşte Demeter, Nechifor Stan, Ilona Pop, Matei Socor. în 1941 am primit un avertisment din cauză că am fost întro casă conspirativă şi am fost lăsată fără legătură de către Rec Ştefan care sa dovedit că a fost agent de siguranţă încă din 1940.