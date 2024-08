Politica Ce făcea Traian Băsescu pe mare, de fapt. Amănunte neștiute







Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre cariera sa de comandant de navă. A subliniat că experiența pe mare l-a transformat într-un politician „greu de omorât”. Acesta a declarat că recunoașterea sa profesională a început odată cu preluarea navei „Biruința”. Aceasta i-a adus noroc.

„Toată cariera mea și formarea mea ca om, ca individ al acestei societăți, este legată de compania de navigație, de Șantierul Naval Constanța. Cariera mea și recunoașterea profesională au pornit în mod categoric de la petrolierul Biruința. Trebuie să o spun cu bucurie, mi-a purtat noroc mie și echipajului meu, dar trebuie să vă spun că și eu am sentimentul că am purtat noroc acelei nave. Este singura din cele patru de 157.000 de tone care încă plutește, nu a fost tăiată.

E adevărat că nu mai transportă țiței. Dar este transformată în depozit și în mică rafinărie, se află undeva pe coasta Africii de Vest, își face treaba. Deci, a avut un corp bun. S-a investit în ea foarte mult și faptul că are altă destinație acum nu mai contează, din 1984 până acum sunt 38 de ani. O navă construită aici de dumneavoastră, ingineri și muncitori, plutește și acum, după 38 de ani. Sunt puține astfel de nave în lume”, a spus Traian Băsescu.

Un politician greu de ucis

El a mulțumit celor care au construit petrolierul Biruința, pe care l-a numit „o sculă magnifică”.

„M-am întâlnit cu oameni cărora le datorez foarte mult pentru cariera mea profesională și oameni pe care întotdeauna am încercat să nu-i dezamăgesc. Adică acea sculă magnifică pe care mi-au dat-o, Biruința, am îngrijit-o, am făcut-o să ajungă de fiecare dată la destinație, am dus-o întotdeauna în siguranță și vă rog să mă credeți, o spun apăsat: nu există lucru de care să fiu mai mândru în viața mea decât că am recepționat și comandat petrolierul Biruința”, a afirmat șeful statului.

El a adăugat că perioada în care a comandat nava „Biruința” și viața pe mare l-au transformat într-un politician „greu de omorât”.

Traian Băsescu a dat foc unei nave

„Vreau să știți că școala vieții, așa cum am deprins-o comandând această navă, îmi este deosebit de utilă și astăzi. Viața pe mare, de asemenea, a adăugat capacitatea de a nu te considera înfrânt niciodată. Aceste lucruri, această parte a vieții mele a făcut din mine un politician greu de omorât.

Pentru că ce te poate speria în politică în raport cu ceea ce ți se poate întâmpla pe mare? Nimic. Sunt niște vorbe sunt în politică. Pew mare-i val, e furtună, sunt incidente, e tehnică ce trebuie să meargă, tehnică ce te mai poate lăsa. Trebuie să ai un echipaj care să facă să funcționeze tot timpul. Deci, viața mea s-a modelat după nave. Forma definitivă a vieții mele, dacă o priviți, are forma petrolierului Biruința pentru că există o navă care a depășit orice limită de vârstă și oricât ar fi de uzată, rezistă”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a rememorat perioada în care a condus petrolierul „Argeș”. El și-a amintit cum nava a luat foc în Franța.

„Am venit cu nava acasă, cu antenele de la radare topite, cu un proces în spatele nostru care până la urmă s-a terminat cu eliberarea navei, dar toți ne așteptam să fie repercusiuni acasă. Acest om căruia îi datorez foarte mult, directorul companiei, domnul Buzatu, m-a chemat după acostarea cu Argeș și m-a întrebat ce fac. I-am spus că mi-aș lua puțin concediu, că aveam nopți în care stingeam incendii, porneam pompele de incendii, nu trecuse șocul acelei întâmplări. Am plecat în concediu trei luni. Am revenit la companie, mă așteptam să trec la o navă mică de 1-2 mii de tone, Argeș fiind de 42.000 de tone. Am preluat petrolierul Crișana, de două ori mai mare ca Argeș”, a mai spus el.