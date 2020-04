Acum în perioada de izolare, cei doi artiști se simt parcă mai legați sufletește și se ocupă mai mult de cei doi copii pe care-I au împreună: Dominic și Akim.

Într-un interviu în care cei doi au fost întrebați despre cum se simt în această perioadă, Alex Velea a spus că: „Ne bucurăm de perioada asta, că petrecem timp împreună!”

Chiar dacă se simt bine împreună, Antonia se gândește foarte des la fiica ei care locuiește în Italia. Maya Castellano este în grija bunicilor paterni, domiciliaţi în Castellammare di Stabia, lângă Napoli.

Antonia: Să știi că eu mi-am dorit foarte mult să petrecem timp împreună, pentru că, de la o vreme eram foarte ocupați și, pentru noi este ceva.. e ideal!

Iar iubitul artistei a continuat: Profităm de această perioadă, știm că e o perioadă grea pentru toată lumea. Dar, din punctul ăsta de vedere, suntem fericiți că măcar suntem împreună și avem timp să ne bucurăm unii de ceilalți.

Întrebată de fiica din mariajul cu Vincenzo Castellano, Antonia și-a schimbat complet mimica feței, ochii i s-au inundat de lacrimi.

Maya este foarte bine, într-adevăr, ea a intrat în carantină mai devreme decât noi. Dar e safe (n.r.: în siguranță), e totul în regulă. Acolo este mai grav și îmi fac griji, dar, vorbesc cu ea zilnic și au grijă de ea, e totul ok, a răspuns cântăreața cu multă emoție în glas

Antonia: Ei inventează tot felul de jocuri. Noi ne folosim de Moșu și vara…

Alex Velea: Sună-l pe Moșu, că nu se poate așa ceva.

Antonia: Noi le spunem nu doar că stăm închiși. Le explicăm că este o răceală mai puternică.

Alex Velea: Îi învățăm pe ei să curețe după ei. Să fie ordonați. Nu sunt așa ordonat ca mama lor, dar vrem să le implementăm treaba asta. (…).Că e bine să stăm izolați în această perioadă.

Antonia: Ei fac grădiniță online. În fiecare zi Maia are două ore în care studiază cu profesoara și colegii. La Achim e cel mai simplu.

Alex: Sunt convins că toți copiii văd în această perioadă o vacanță prelungită. Dacă au un frățior, o surioară se joacă, uită de plictiseală. Normal, se bat cum se bat toți frații. Am sperat că nu va fi așa ceva, dar e ca orice cuplu, care se altoiesc. Se iubesc, se bat, mai jucăm un PSP. Avem o rutină frumoasă, facem sport, avem o bandă acasă. La începutul acestei pandemii, nu aveam niciun instrument sportiv. Am niște gantere bune, mi-a plăcut cum vine bluza. Are mereu grijă de mine Antonia, facem puiul, punem la cuptor. Nu suntem mari bucătari.

Antonia: E ceva foarte simplu. Piept de pui la cuptor cu orez. Ne-a venit și sacul cu ceapă verde.

Alex: Ce tare era să luăm ceva de pe net. Ceva congelat. Ba sigur că gătesc și eu, doamnă. Cum să nu. Eu fac micul dejun în fiecare dimineață, care constă fie în ovăz, în funcție de antrenament. De obicei mâncăm carbohidrați pentru absorbție lentă. Mâncăm ovăz cu scorțișoară.

Antonia: Ne este dor de scenă.

Alex: Avem nevoie de energia publicului. Dăm tot ce avem. Sperăm să primim aceleași lucruri, să le acaparăm atenția. Ce dorește orice artist. Noi acum facem vacanțe din sufragerie. Destinația preferată: TikTok. Copiii sunt la părinții mei 2 zile. Am vizitat ieri doi prieteni, pentru că am filmat un clip în casă. Am fost 4 inși.

Antonia: Ieri am fost la studio să trag o piesă. Ieri când am ieșit zici că eram… că nu mai văzusem lumea.

Pentru fanii săi, Alex Velea a transmis un mesaj mobilizator.

„Să fiți puternici, o să treacă și această perioadă. Să învățăm o lecție! Faceți sport, mâncați corect!”, potrivit cancan.ro