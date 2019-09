Termenul coloidal a fost inventat cândva la sfârșitul secolului al XIX-lea de către chimistul britanic Thomas Graham. El l-a conceput pornind de la cuvântul grecesc kolla care înseamnă adeziv sau lipici și l-a inventat pentru a descrie tendința de agregare a unor substanțe.

Argintul coloidal pe de altă parte, nu este la fel de vechi ca termenul care îl definește. El se obține prin electroliza argintului pur în apă distilată și are ca principală caracteristică distrugerea oricărui tip de ciuperci sau bacterii existente în lichidul în care este adăugat. În plus, experimentele și testele de laborator au demonstrat faptul că administrat în doze optime nu are niciun fel de contraindicație asupra sănătății fiind un tratament sigur în vindecarea diferitelor afecțiuni, nu doar în cazul adulților, ci și al copiilor.

9 Motive pentru care este bine să ai argint coloidal în casă

Argintul coloidal este considerat un antibiotic desăvârșit deoarece omoară peste 600 de tipuri de viruși, bacterii și ciuperci cunoscute. De aceea se recomandă procurarea și păstrarea lui alături de instrumentele medicale și tratamentele ce pot fi incluse într-o trusă de prim ajutor necesară oricărei gospodării. Argintul coloidal poate fi folosit cu următoarele scopuri:

#1 Dezinfectarea rănilor

Studiile arată că se poate folosi argint coloidal cu scopul vindecării pielii și a țesuturilor moi. Specialiștii consideră că el ar trebui folosit ca element de bază în tratamentele pentru arsuri și afte deoarece are proprietăți antiseptice.

De asemenea, chiar și în cazul unor boli ca psoriazisul pentru care nu s-a descoperit încă un tratament 100% eficient, argintul coloidal are rezultate pozitive, ținând boala sub control și ameliorându-i simptomele.

#2 Vindecarea iritațiilor de la nivelul ochilor Iritațiile ochilor sunt de fapt inflamarea membranei ce acoperă globul ocular din cauza acțiunii anumitor bacterii sau de la infecții determintate de viruși. De aceea, în tratarea unor astfel de afecțiuni se poate folosi argint coloidal sub formă de picături, care să dezinfecteze ochiul și să elimine efectele produse de agenții patogeni. #3 Reducerea inflamațiilor Conform studiilor pe suine efectuate de cercetătorii americani, s-a dovedit faptul că argintul coloidal poate reface complet inflamațiile de la nivelul pielii în maxim trei zile de la aplicare prin grăbirea procesului de vindecare a celulelor și sterilizarea zonei.

#4 Tratarea sinuzitei cronice și alergice

Nenumărate persoane care se confruntau cu afecțiuni ale sinusurilor au răspuns pozitiv tratamentului cu argint coloidal, indiferent de cauza acestora. Ca medicament împotriva sinuzitei, argintul coloidal se poate aplica direct în cavitatea nazală și lăsat să se prelingă în interior prin mișcări circulare ale gâtului.

#5 Eliminarea simptomelor răcelilor și gripei

Adiministrarea argintului coloidal pe fondul răcelilor sau gripei grăbește vindecarea și ajută la eliminarea rapidă a simptomelor acestora. În plus, produsul poate fi folosit și cu scop preventiv, având efecte pozitive în cazul tuturor formelor de gripă și răceală.

#6 Tratarea afecțiunilor de la nivelul sistemului respirator

Se cunoaște faptul că pneumonia este virală și în tratamentul acesteia antibioticele nu au efect. Dar studiile recente au demonstrat faptul că argintul coloidal are o acțiune benefică și în tratarea pneumoniei prin eliminarea agentului patogen.

În tratamentul bolilor respiratorii, argintul coloidal se poate administra pe cale internă sub forbă de picături, dar se pare că este și mai eficient sub formă de aerosoli curățând căile respiratorii în decurs de doar câteva zile.

#7 Eliminarea bacteriilor și fungilor

Pentru persoanele care suferă de afecțiuni ale ciupercilor sau bacteriilor în diferite zone ale pielii se recomandă aplicarea argintului coloidal pentru dezinfectare și vindecare. Acesta elimină în totalitate agenții patogeni și vindecă boala indiferent de zona afectată.

