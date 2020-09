Se întâmpla în 2009, când Simona Halep decidea să apeleze la o intervenţie chirurgicală de micşorare a sânilor pentru a se putea mişca mai bine pe teren.

În numele tenisului, marea noastră campioană a trecut peste impactul psihologic pe care o asemenea operaţie îl are asupra unei femei.

Halep era conştientă că pentru a fi cât mai redutabilă pe terenul de tenis, va trebui să fie sănătoasă în primul rând şi aptă fizic în majoritatea timpului.

Oare câte femei ar fi făcut-o?

În cadrul unui interviu pentru „Echipa de 10”, Simona Halep a vorbit despre toate sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru a ajunge în topul tenisului mondial.

De asemenea, n-au lipsit detaliile despre unele dintre cele mai delicate momente generate de câteva decizii majore luate la o vârstă fragedă.

„Am două momente, aș putea să zic. Primul, când am plecat de acasă, la 16 ani. Am zis că trebuie să plec din Constanța ca să am mai mulți parteneri de antrenament.

Să am un univers deschis spre performanță și faptul că am venit aici singurică nu a fost deloc ușor, dar am trecut peste și pot să zic că m-a întărit, mi-a dat puterea să fac față la celelalte momente ce aveau să urmeze”, a spus Simona.

Operaţia la sâni, subiect delicat

„Al doilea moment foarte important a fost operația. Nu am vorbit prea des despre acest lucru, pentru că este ceva personal.

Am considerat că treburile personale le țin pentru mine. A fost un moment greu, în care a trebuit să decid singură.

Părinții mei au fost alături, dar nu au spus nici da, nici nu pentru că a fost o decizie mult prea mare.

Dar am făcut-o strict pentru tenis. Am făcut-o pentru că știam că dacă nu o fac, o să am probleme cu spatele din ce în ce mai mult și că nu o să pot să ajung la nivelul pe care eu mi-l doream”, a declarat Halep.

Halep poate redeveni nr. 1 WTA

După victoria din turul I la French Open, Simona Halep a ajuns la 15 victorii consecutive într-un sezon, ceea ce reprezintă un record al carierei.

Dacă va ridica al doilea trofeu la Roland Garros, Halep va reveni pe prima treaptă a clasamentului mondial.

În turul 2, Simona Halep (nr. 2 WTA) o va întâlni miercuri, de la ora 12:00, pe Irina Begu (nr. 72 WTA), pe care o conduce cu 7-0 în meciurile directe.

sursa: prosport.ro