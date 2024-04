Monden Ce cadou a primit Cătălin Botezatu de la Dalai Lama. „Va trebui să-l ard și să-l îngrop”







Designerul român Cătălin Botezatu se poate lăuda cu un cadou primit chiar de la celebrul Dalai Lama. Este cunoscut faptul că „Bote” este pasionat de cunoaștere și spiritualitate.

Creatorul de modă este un adevărat luptător, a trecut cu bine peste problemele medicale. Botezatu a suferit nu mai puțin de șase intervenții chirurgicale, iar operațiile i-au schimbat complet stilul de viață și regimul alimentar.

Cătălin Botezatu nu se desparte de cadoul primit de la Dalai Lama

Adorat atât în țară cât și în străinătate, Cătălin Botezatu revine pe micile ecrane într-un nou proiect media, „Vânătorii de comori”, care se va difuza pe History Channel. Dar până la difuzarea noii emisiuni, celebrul designer a mărturisit că este foarte pretențios și are mare grijă la tot ceea ce poartă.

Într-un interviu acordat pentru Cancan „Bote” a dezvăluit ce obiect a primit în dar de la Dalai Lama, un cadou pe care il păstrează cu sfințenie. Cu toate că și-a obișnuit fanii cu piese vestimentare de zeci poate sute de mii de euro, cadoul primit de la călugărul budist, deși pare banal, pentru Cătălin are o valoare sentimentală.

Un obiect banal primit în dar

„Port foarte multe iconițe cu mine și am de la Dalai Lama un șnur. Este foarte ponosit și arată foarte rău, dar este de la Dalai Lama și trebuie să îl las până când se rupe. În momentul în care se rupe va trebui să-l ard și să-l îngrop la o plantă. Îl am de aproape opt ani” , a spus Cătălin Botezatu.

Cu toate că a trecut binișor de prima tinerețe, Bote nu-și arată cei 57 de ani, dimpotrivă am putea spune. Designerul își împarte viația între prezentările de modă din toate colțurile lumii, evenimente și emisiuni și mai nou proiecte media. Celebritate îl va purta până în Suedia, la renumitul concurs Eurovision, unde organizatorii i-au rezervat un loc lângă câștigătoarea ediției precedente.

Cătălin Botezatu invitat de organizatorii Eurovision

„Sunt bine, pregătesc tot timpul prezentări de modă, evenimente. Mă pregătesc să plec la Eurovision, nu ca și cântăreț, că nu am avut noi pe cine să trimitem. Mă duc alături de sponsorul oficial al Eurovisionului care mă invită an de an. O să fie și Loreen, câștigătoarea de anul trecut și abia aștept să o întâlnesc.

Eu sunt și imaginea sponsorului și sunt mândru de asta. An de an văd vedetele îndeaproape și tot ce se întâmplă. Apoi mă ocup de noile colecții pentru Paris, New York, Atena” , a mai spus designerul pentru Cancan.