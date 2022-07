Ce bacșiș se lasă în vacanță în Europa: „Este important să ştim cât trebuie să dăm.” Informații utile pentru turiști

De multe ori ne întrebam cât bacșiș trebuie să lăsăm în vacanță. Turiștii care vizitează altă țară se gândesc frecvent câți bani să lase după o masă la restaurant sau după câteva zile petrecute la hotel.

La nivelul întregii Europe, legile nescrise ale bacșișului sunt foarte similare. Nu este obligatoriu, dar este indicat să lași o sumă decentă pentru a le arăta angajaților că ai fost mulțumit de servire.

În primul rând, în Europa, prețurile afișate includ și taxele suportate de comerciant, iar bacșișul nu este pe primul loc. Cu toate astea, angajații speră să primească bani în plus pentru munca depusă.

Bacșișul în restaurantele europene

În restaurantele europene, se lasă un bacșiș de 5-10% din suma totală a notei de plată. În funcție de țară, procentul de 10% este potrivit. Cu toate astea, mulți turiști aleg auto servirea și nu au cui să lase bani în plus pentru serviciile de calitate.

Bacșișul pentru șoferi

Dacă prețul este mai mare de 15 euro, ar trebui să lăsați 16 euro. Cu toate astea, cunoscătorii spun că se lasă mai mult bacșiș dacă este o cursă mai lungă.

De exemplu, dacă șoferul a luat-o pe scurtătură că să ajungeți mai repede la aeroport sau v-a ajutat cu bagajele, atunci el se așteaptă la bani în plus.

Este indicat să lași bacșiș și angajaților de la hotel care îți cară bagajul până în cameră sau care te ajută cu informații.

Bacșișul în codul bunelor maniere

Codul bunelor maniere spune că un bacșiș mare este „o dovadă de proastă creștere”.

„Este important să ştim cât trebuie să dăm. Aceste sume nu vor fi nici prea mici, nici prea mari. A da bacşişuri exorbitante nu constituie o dovadă de generozitate, cum am putea crede, ci de proastă creştere. Este un gest care dă naştere la comentarii ironice, chiar din partea celor ce primesc banii, şi ne face să-l recunoaştem pe parvenit de la distanţă. Pe de altă parte, a nu da bacşiş deloc atunci când e strict necesar, consolându-te că cel care ţi-a făcut serviciul are mai mulţi bani ca tine sau că n-o să-l mai vezi niciodată, te califică drept prost crescut”, scrie în celebra carte a Aureliei Marinescu, ”Codul bunelor maniere astăzi”.

Potrivit sursei citate, „au dreptul la 5-20% din valoarea notei de plată: chelnerii, şoferii de taxi, coafezele, frizerii”.