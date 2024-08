Monden Ce avere colosală are Johnny Depp. Un actor care face bani și din muzică







Începuturile în carieră ale lui Johnny Depp ca actor nu au fost extrem de profitabile financiare. Dar i-au oferit o rampă de lansare, pentru ca mai apoi să câștige zeci de milioane dintr-un singur rol.

Un actor complex

Rolul său emergent din 21 Jump Street i-a adus o sumă confortabilă de 45.000 de dolari pe episod. La acel moment a fost un respiro financiar pentru cariera lui muzicală. Dar în 1990 avea să dea lovitura pe marile ecrane. Pentru rolul său ca Edward Scissorhands s-a zvonit că câștigurile lui Depp ar fi de aproximativ 3 milioane de dolari. Când a preluat rolul lui Willy Wonka în Charlie și fabrica de ciocolată, Depp avea un salariu de 15 milioane de dolari.

Căpitanul Jack Sparrow a fost rolul cel mai bine plătit al lui Depp, fără îndoială, în franciza Pirații din Caraibe. Depp a câștigat 10 milioane de dolari pentru primul film, The Curse of the Black Pearl. Salariul lui a crescut astronomic cu fiecare film nou din serie, ajungând la 60 de milioane de dolari pentru al doilea film. Și 90 de milioane de dolari pentru al cincilea film, Dead Men Tell No Tales, după cum a raportat Forbes.

300 de milioane de dolari, doar din pirații din Caraibe

În total, Depp a câștigat peste 300 de milioane de dolari din franciza Pirații din Caraibe. Până în 2012, Depp a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori din lume și cel mai bine plătit, potrivit Guinness World Records. Avea câștiguri de 75 de milioane de dolari. Se pare că Johnny a fost plătit cu 68 de milioane de dolari pentru Pălărierul Nebun din Alice în Țara Minunilor.

Business Insider a raportat că Depp a fost plătit cu 20 de milioane de dolari. Rolul principalului antagonist în Fantastic Beasts and Where to Find Them i-a adus această sumă. Averea sa este însă estimată la 150 de milioane de dolari, asta pentru că actorului îi place să cheltuiască pe măsura faimei.