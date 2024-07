Monden Ce avere are Denzel Washington. Actorul a strâns sute de milioane de dolari







Denzel Washington este unul dintre cei mai bogați actori de la Hollywood cu o avere estimată la sute de milioane de dolari. Actorul este unul dintre cei mai apreciați din generația sa. Mai ales că de-a lungul carierei sale a avut tot felul de roluri versatile.

De la personaje pozitive la cele negative, Denzel Washington nu a avut o problemă în a interpreta orice fel de caracter. Drept urmare a reușit să strângă peste 300 de milioane de dolari din actorie. Și-a făcut debutul pe ecran în filmul TV Wilma din 1977.

Avere strânsă timp de 40 de ani

Prima sa apariție la Hollywood a fost în filmul din 1981 Carbon Copy. Descoperirea lui Washington a venit odată cu rolul său ca Dr. Phillip Chandler în St. Elsewhere de la NBC. De-a lungul a patru decenii, a devenit unul dintre cei mai venerati actori ai generației sale. Washington a câștigat primul său premiu Oscar pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” în Glory și a câștigat Oscarul pentru „Cel mai bun actor” pentru rolul din Training Day.

Rolurile sale nominalizate la Oscar din Cry Freedom, Malcolm X, The Hurricane Flight, Roman J. Israel, Esq. și The Tragedy Of Macbeth l-au clasat în topul celor mai bine plătiți actori. Nu de alta, dar și filmele lui a fost un adevărat succes în box office. Așa se face că peliculele în care a jucat au strâns un total de peste 4,47 miliarde de dolari.

Cel mai bogat membru al distribuției Gladiator 2

Fiind unul dintre cei mai bine plătiți actori, el câștigă de obicei între 60 de milioane și 80 de milioane de dolari anual prin actorie și producție.

Prin prisma acestui fapt, respectiv că participă și la producția filmelor, avererea lui a crescut substanțial. Iar faptul că ar avea nu mai puțin de 300 de milioane de dolari, îl face și cel mai bogat membru al distribuției din Gladiator 2.