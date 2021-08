Ce avere are demnitarul de la Energie care spune românilor disperați de scumpiri să nu mai consume curent electric

Potrivit Institutului Național de Statistică, tarifele pentru curent și gaze au crescut cu 23, respectiv 20 la sută, din decembrie și până în iulie. Aceste scumpiri afectează pe toată lumea. Se arată cu degetul spre Agenția Națională pentru Reglementare (ANRE), care nu a făcut suficiente eforturi pentru a informa consumatorii în legătură cu procesul liberalizării pieței de energie electrică. Instituția e condusă de un PSD-ist și angajații de acolo or avea partea lor de vină în ce privește informarea. Se fac cercetări în sensul ăsta.

Dar scumpirile există și cei care guvernează nu par să aibă soluții. Iar unii dintre ei își permit să facă mișto de români. Declarația de ieri a secretarului de stat din ministerul Energiei a uluit și revoltat pe toată lumea. Soluția lui a amintit multora de cele impuse de Ceaușescu. Liberalul Niculescu, la 41 de ani, a găsit soluția optimă: dacă nu au bani să plătescă sau vor să facă economie, românii sunt sfătuiți fie să reducă consumul, fie să nu mai consume deloc curent electric.

„Să nu uităm faptul că cel mai ieftin kilowatt sau megawatt de energie nu este nici cel din surse regenerabile, nici cel de pe OPCOM de pe zilele următoare, ci cel mai ieftin megawatt de energie este cel pe care nu-l consumăm”, a declarat George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Cine este George Niculescu și cum a adunat el bănuți ca azi să aibă să-și plătească facturile

Am trecut prin CV-ul și declarația de avere a noului secretar de stat ca să vedem cât de econom este domnia sa și dacă, până la 41 de ani a reușit să strângă ceva avere, astfel încât să nu fie în situația românilor plătiți cu salariu minim pe economie sau pensionari, care nu mai fac față costurilor de întreținere.

George Sergiu Niculescu este fostul prefect interimar al județului Constanța. Membru PNL. Pe 15 martie 2021 a fost numit secretar de stat în ministerul Energiei, condus de ministrul Virgil Popescu.

D-a lungul ultimilor ani a fost consilier local în Eforie Sud și Năvodari și director al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România, plus administrator la niște firme.

În perioada 2011-2014 i-a mers foarte bine, fiindcă atunci a acumulat proprietăți, conform Declarației de avere din 2021.

În anul 2011 și-a cumpărat un apartament în Constanța și un BMW. În 2013 și 2014 a achiziționat trei loturi de teren agricol în comuna Cogealac (jud Constanța).

În anii 2005-2015 a strâns bijuterii și ceasuri în valoare de 35.000 euro (20.000 euro doar ceasurile).

În august 2020, George Niculescu a vândut un apartament pentru care spune că a încasat suma de 70.000 de euro.

Cu puțin timp înainte să fie numit secretar de stat la Ministerul Economiei, George Niculescu a fost director la S.C. CDG S.R.L. din Giurgiu (oct.2020-ian.2021). Probabil pentru a avea continuitate în muncă, a găsit acest angajator după ce a fost revocat din funcția de prefect al județului Constanța. Prefect a fost doar un an, din decmbrie 2019 până în octombrie 2020.

Din Cv-ul secretarului de stat aflăm că grosul banilor și al averii l-a facut din firma la care a fost administrator între anii 2001 – 2019. S.C. GSN INTER UNITED S.R.L.din Constanța. Firma de prestări servicii a produs însă suficienți bani care să-i permită să cumpere în 2011 apartament și autoturism BMW. Și, în următorii ani, alături de veniturile din alte firme și instituții ale statului a strâns o avere frumușică. Datorită ei, Niculescu își permite să nu stingă niciodată lumina, dar să dea sfaturi în batjocură electorilor.

Acționar la cele mai profitabile companii

Din declarația de avere depusă în martie 2021 pentru anul fiscal 2020, aflăm că George Niculescu este căsătorit cu o doctoriță de la Spitalul Județean Constanța, are doi copii și totul i-a surâs în viață căci nu are datorii de niciun fel. Doar economii și investiții substanțiale.

În anul 2020, avea adunat în conturi bancare 77.720 de lei și 144.370 de euro. De la firma sa SC CDG SRL de prestări servicii a luat un salariu de 14.182, iar pentru funcția de prefect de Constanța a încasat 118.071 lei. Veniturile au fost completate cu dividenele primite de la mai multe companii unde a devenit acționar.

Companiile de top de la care câștigă bani demnitarul sunt: Transelectrica (2052 lei), Elecrtrica (6541 lei), Nuclearelectrica (3926 lei), OMV Petrom (2050 lei). Mai este acționar la Romgaz și Transgaz SA, de unde nu scrie că ar fi primit dividende pe 2020. Nu e în niciun conflict de interes, chiar dacă acum e a treia poziție în conducerea Ministerului Energiei. E doar viziune managerială.

Spre aducere aminte! Ce îi imputa poporul lui Nicolae Ceaușescu

Pentru miștocăreala cu care George Niculescu și alți demnitari din fruntea statului, fie ei de orice culoare politică, se adresează românilor care i-a adus în pozițiile în care sunt, le amintesc acuzațiile judecătorului Gică Popa aduse lui Ceaușescu în timpul procesului.

Pe scurt: Crima prin înfometare, prin lipsa de căldură, prin lipsa de lumină, pentru crima de a încătușa spiritul romanesc.

Judecatorul: „Inculpatul a refuzat, timp de 25 de ani, sa poarte un dialog cu poporul, desi a vorbit in numele poporului, ca fiul cel mai iubit al poporului, in deridere si-a batut joc de acest popor. Nici astazi nu vrea sa coopereze cu tribunalul, se cunosc datele. Zilele de sarbatoare erau adevarate festinuri, in care acest inculpat si aceasta inculpata isi aduceau in jurul lor camarila si cu cele mai luxoase toalete care nu existau nici la regii care au existat si exista azi in lume nu era atata fast, iar poporului ii dadea 200 gr de salam pe zi, pe buletin.(…)

Situatia se cunoaste, situatia dezastruoasa a tarii nu o cunoastem numai noi, ci fiecare om cinstit din aceasta tara, care a mocnit pana in ziua de 22 decembrie 1989 cand au aparut zorii libertatii. Cunoastem situatia cu totii, lipsa de medicamente, care din ordinul dumitale inculpat a facut ca sa moara oameni, sa moara copii, in spitale fara medicamente, fara hrana, fara caldura, fara lumina”.