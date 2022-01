Ce avere are Bill Gates, considerat unul dintre miliardarii lumii. Au fost dezvăluite cifrele pe 2022

Averea netă a lui Bill Gates în 2022 este de 138 de miliarde de dolari. Acest lucru este confirmată de numeroase surse de renume, inclusiv Celebrity Net Worth.

William Henry Gates s-a născut și a crescut în Seattle, Washington. Și-a manifestat pentru prima dată pasiunea pentru codare în timp ce frecventa școala Lakeside, unde a scris primul său program software. Folosind sistemul de programare BASIC pe computerul GE al școlii, a creat primul său program care permitea utilizatorilor să joace tic-tac-toe.

Cum a făcut primii bani

Gates, alături de Paul Allen, Ric Weiland și Kent Evans, avea să înființeze apoi Lakeside Programmers Club pentru a face bani. Aceștia aveau un aranjament cu școala prin care găseau erori în software-ul Computer Center Corporation în schimbul timpului petrecut pe calculator.

Gates și Evans au fost însărcinați să automatizeze sistemul de programare a orelor de curs al școlii în schimbul timpului de lucru și al drepturilor de autor. Din păcate, Kent Evans a murit înainte de ultimul an de liceu. Pentru a finaliza sistemul, Gates l-a înrolat pe Paul Allen pentru a-l ajuta să finalizeze sistemul. Cei doi au continuat să formeze o întreprindere numită Traf-O-Data, o întreprindere de inginerie a transporturilor care utiliza datele de trafic pentru a crea rapoarte pentru inginerii de trafic.

Student la Harvard

După ce a obținut un punctaj de 1590 din 1600 la examenele SAT, Gates a mers la Harvard pentru a urma un program de pregătire juridică. A renunțat în cele din urmă, dar nu înainte de a realiza câteva isprăvi pe parcurs. În special, a dezvoltat o soluție la problema schimbării clătitelor, care a deținut recordul pentru cea mai rapidă soluție de acest tip timp de peste 30 de ani. Soluția a fost formalizată și este disponibilă online.

După cum s-a menționat, Gates a renunțat în al doilea an pentru a se ocupa, alături de Allen, de propria sa companie de software pentru calculatoare. Avea o opțiune de a se întoarce la Harvard în cazul în care compania ar fi eșuat, dar, evident, nu a fost nevoit să o exercite niciodată. Au început să lucreze cu Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), dezvoltând un interpretor BASIC pentru Altair 8800. Allen a inventat pentru prima dată parteneriatul „Micro-soft”, o combinație a termenilor „microcomputer” și „software”. Aceasta a fost schimbată la scurt timp în Microsoft și a fost folosită ca denumire comercială oficială înregistrată la Secretariatul Statului New Mexico.

Microsoft apare pe piață

Microsoft a devenit independentă de MITS în 1976, la un an după ce și-a unit forțele. Aceștia au continuat să dezvolte software de limbaj de programare pentru diferite sisteme.

La acea vreme, Microsoft era încă o entitate relativ mică. Cu toate acestea, compania avea să primească un impuls uriaș în urma parteneriatului cu gigantul în domeniul echipamentelor informatice IBM; acesta din urmă s-a interesat de posibilitatea ca Microsoft să creeze software pentru noul său IBM Personal Computer. În cele din urmă, Microsoft a încheiat o înțelegere cu Tim Paterson de la Seattle Computer Products pentru a crea PC DOS (sistemul de operare de atunci al IBM), ceea ce i-a adus lui Microsoft 50.000 de dolari. O versiune compatibilă cu alte PC-uri (MS-DOS), a fost dezvoltată și distribuită ulterior.

La scurt timp a urmat o restructurare a companiei, Gates devenind președinte și președinte al consiliului de administrație, Paul Allen fiind vicepreședinte și vicepreședinte. Evident, toate acestea ar ajuta la pregătirea terenului pentru a atribui lui Bill Gates o valoare netă în 2022.

Se lansează Microsoft Windows

Apoi au lansat Microsoft Windows pentru a concura direct cu Apple Macintosh al lui Steve Jobs și cu interfața sa grafică de utilizator. Acest lucru a fost în conjuncție cu dezvoltarea Microsoft Word și Excel.

În ciuda unui început lent, Windows s-a dezvoltat în timp și a câștigat o popularitate și un profit masiv, ceea ce i-a adus în cele din urmă lui Bill Gates primul miliard de dolari în 1986. Gates a renunțat la funcția de director general pentru a se concentra pe alte proiecte, precum și pe filantropie.

De-a lungul anilor, s-a retras încet și din Microsoft, trecând de la funcția de CEO la cea de arhitect șef de software și consilier tehnologic.

În calitate de magnat al afacerilor, portofoliul lui Gates este foarte vast. În afară de faptul că deține acțiuni la Microsoft, el mai are participații la Four Seasons Hotels and Resorts, Corbis Corp, Ecolab, Berkshire Hathaway și alte companii. Aceste investiții sunt grupate în cadrul companiei sale de holdinguri, Cascade Investment. Când vine vorba de filantropie, el deține Fundația Bill și Melinda Gates, descrisă ca fiind o organizație nonprofit care „luptă împotriva sărăciei, bolilor și inechității în întreaga lume”.

Cel mai bogat om din lume în 1995

Bill Gates avea să devină pentru prima dată cel mai bogat om din lume în 1995, cu o avere netă de 12,9 miliarde de dolari. Ulterior, Gates a deținut acest titlu timp de 12 ani consecutivi, culminând în 2007 cu o avere netă de 56 de miliarde de dolari; seria sa a fost întreruptă de Warren Buffet în 2008. Cu toate acestea, el va continua să fie cel mai bogat om din lume în anii 2009, 2014, 2015, 2016 și 2017. Cea mai mare valoare netă a sa ar fi de 92,5 miliarde de dolari, obținută în 1999. De-a lungul anilor, el a menținut în mod constant cel puțin un loc în top 5 pentru acest titlu.

Fondatorul Microsoft a lăsat cu siguranță o amprentă de neșters în istorie, care se extinde dincolo de valoarea sa netă destul de considerabilă, scrie clutchpoints.com.