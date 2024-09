Monden Ce avere a reușit să strângă Laurence Fishburne. Morpheus din Matrix are zeci de milioane de dolari







Laurence Fishburne este unul dintre cei mai faimoși actori de la Hollywood, probabil așa se explică și averea sa. Printre rolurile sale remarcabile se numără Morpheus în The Matrix și Bowery King în John Wick.

Avere de milioane

Cariera lui Fishburne a început la vârsta de 11 ani. Acesta a câștigat publicul pentru interpretarea sa de debut în serialul de televiziune ABC Theater If You Give a Dance You Gotta Pay the Band în 1972. De-a lungul anilor talentul său a evoluat, la fel și rolurile în care a jucat. Și-a construit un CV formidabil, jucând în filme precum Rumble Fish, King of New York și The Civil War.

Reprezentarea lui captivantă a lui Ike Turner în filmul bioWhat's Love Got to Do with It i-a adus un Oscar. Mai exact premiul pentru cel mai bun actor din 1994. Cu un cvintet de premii Emmy sub centură, Fishburne și-a lăsat amprenta și în succesele majore precum Mystic River, Mission: Impossible III, Contagion, Batman v Superman: Dawn of Justice și seria John Wick.

Partener cu Keanu Reaves în mai multe filme

Unul dintre rolurile care l-a făcut să fie și mai apreciat de public este cel din Matrix, acolo unde era mentorul lui Keanu Reaves. Cert este că cei doi actori s-au întâlnit deseori pe platourile de filmare, semn că publicul apreciază chimia dintre ei. Chiar și cu lista sa extinsă de credite cinematografice, actorul nominalizat la Oscar rămâne astăzi unul dintre cei mai solicitați actori.

În acest moment, artistul are unsprezece noi proiecte la orizont și nu pare să își dorească pensionarea. Laurence Fishburne are în prezent o avere netă de 30 de milioane de dolari. Desigur că acesta este rezultatul carierei sale prolifice în domeniul divertismentului. Printre altele actorul are și diferite contracte de imagine cu diferite mărci, de unde vin și alți bani. Astfel încât pare să fie o mașinărie de făcut dolari.