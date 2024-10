Social Ce au în comun persoanele care ajung la vârste înaintate. Obiceiul de la care nu se abat







Prof. univ. dr. Grigore Tinică, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că stilul de viaţă sănătos şi gândirea pozitivă reprezintă atât unul dintre secretele longevităţii, cât şi un scut împotriva afecţiunilor cardiace şi circulatorii.

Climatul sănătos, prietenos, necesar în bolile cardiace

Gazdă a Reuniunii Anuale a Societăţii Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară şi Toracică (EABM), directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi a declarat, joi, pentru jurnalişti, că pentru a avea cât mai puţine probleme de sănătate, mai ales în ceea ce priveşte patologia cardiacă, este nevoie de un climat sănătos, prietenos.

„Trebuie să trăim prietenos, sănătos, să ne iubim unii pe alţii. Deci interacţiunea dintre diferite genuri, vârste, familii şi persoane diferite creşte speranţa de viaţă. Pe de altă parte, trebuie să facem mişcare. Dacă avem posibilitatea să lucrăm fizic în grădină sau în natură, este foarte bine, pentru că facem mişcare şi economisim bani.

Dacă nu, trebuie să plătim să mergem la sală. Dacă nu avem bani pentru sală, putem să facem mişcare în parcuri, pe alei. E bine să ne sunăm unii pe alţii să ieşim la mişcare”, a declarat prof. univ. dr. Grigore Tinică, preşedintele celei de-a 17-a Reuniuni Anuale a EABM.

Mișcarea și socializarea, foarte importantă în bolile de inimă

În opinia reputatului medic prof. dr. Grigore Tinică, pentru a avea o inimă sănătoasă este importantă nu doar mişcarea, ci să interacţionăm unii cu alţii, să reluăm vechi prietenii şi să facem altele noi.

„Trebuie să interacţionăm şi să ne întâlnim cu prietenii. O să spun ceva pentru care mulţi mă vor blama, dar o întâlnire la un pahar de vorbă prelungeşte viaţa. Nu uzul strict sau abuzul, ci discuţiile produc starea de bine.

În afară de asta, trebuie să scăpăm de obiceiurile neortodoxe, ca să spunem aşa, pentru că sunt factori de risc cauzaţi de stres, de alimentaţia abuzivă, de munca abuzivă, se vorbeşte despre sindromul de burnout. Cei care au o viaţă plicticoasă trebuie să aibă o viaţă mai energică sau mai cu adrenalină. Spre exemplu, uneori eu mai zbor cu avionul”, declară pentru jurnaliști președintele celei de-a 17-a Reuniuni anuale a EABM

Seniorii gândesc „foarte pozitiv” în opinia medicului ieșean

Prof. dr. Grigore Tinică subliniază faptul că trebuie să gândim pozitiv și să nu ne lăsăm afectați de bârfe și răutăți. Este foarte important să gândim pozitiv, pentru a nu avea probleme cardiovasculare.

Când eşti sus acolo, într-un avion de două locuri, te gândeşti că s-ar putea să se oprească unicul motor al acestui avion şi s-ar putea să nu mai rămână nimic din tine, îţi dai seama că toate bârfele şi toate evenimentele care ne toacă ziua de zi cu zi, din viaţa noastră de zi cu zi, nu au nicio importanţă când eşti la risc.

De asemenea, muntele şi marea sunt prietenii noştri, de asemenea, pădurea este prietenul nostru. Gândirea pozitivă este foarte importantă. Cel mai vârstnic pacient al meu pe care l-am operat avea 100 de ani fără două săptămâni, iar cel mai tânăr avea 7 zile. Am observat că persoanele care au ajuns la o vârstă înaintată, de peste 70-80-90 de ani gândesc foarte pozitiv. Deci gândiţi pozitiv", a afirmat prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Bolile cardiologice sunt din ce în ce mai dese

Chirurgul a ţinut să precizeze că din cauza unui stil de viaţă nesănătos al populaţiei, colegii lui, chirurgii cardiovasculari, se confruntă cu un număr tot mai mare de cazuri.

„Noi tratăm efectele stilului de viaţă vicios, de fapt, şi bolile cardiovasculare care ajung la un stadiu destul de avansat”, a spus profesorul universitar.

Trebuie să ne menținem un echilibru în viață

În opinia profesorului, pentru a avea o inimă sănătoasă este necesar să avem un echilibru în viaţă.

„Leneşii spun că 'muncim ca să trăim', iar harnicii spun 'trăim ca să muncim'. Sau invers. Dar trebuie să avem un echilibru, să ne ducem la servici cu dragoste, cu prietenie, cu mare curaj şi, totodată, să folosim toate posibilităţile de a trăi şi în afara locului nostru de muncă, şi în familie, şi cu prietenii.

Familia poate fi şi familia de la muncă, familia personală. Dacă avem un echilibru ar fi perfect. E principiul acela 80-20 (principiul Pareto - n.r). Să munceşti 80 la sută din timp pentru a câştiga 20% din bani sau să munceşti 20% din timp pentru a avea 80% din bani. Niciunul nu e fericit.

Cel care are un echilibru între cele două, acela cred eu că e un om fericit. Eu sunt un workaholic, muncesc prea mult, dar încerc să îmi caut fericirea prin întâlnirea cu prietenii, cu oamenii, nu umblu în buzunar după cuvinte, nu mă ascund după cuvinte. Îmi place să vizitez mănăstirile, să circul prin pădure.

Vara trecută am luat o maşină de teren şi am mers pe malul Nistrului şi am vizitat mănăstirile rupestre, valea Nistrului. În România sunt foarte multe zone frumoase, dar acea zonă este superbă”, a mai afirmat directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi.