Monden Ce a făcut Simona Halep de ziua ei. Petrecere neobișnuită pentru marea sportivă







Simona Halep și-a aniversat cei 33 de ani în sânul familiei, lucru destul de neobișnuit, dacă ne gândim la petrecerile din anii trecuți. Tenismena si-a văzut familia după o perioadă îndelungată de pauză, datorită recuperării susținute, făcute pentru a-și reintra în formă.

Simona Halep, aniversare în sânul familiei

Campioana și-a serbat cei 33 ani în sânul familiei, alături de părinți, de fratele ei, Nicolae, și de cumnata Luminița, alături de fiica celor doi.

Petrecerea a avut loc într-un cadru intim, dar sportiva a postat o serie de fotografii cu ocazia acestui eveniment.

Urările de bine și de susținere nu au contenit să apară în urma postării.

Dorința Simonei: să revină cât mai curând pe teren

Jucătoarea de tenis a declarat cu puțin timp în urmă că își dorește să se întoarcă cel mai curînd pe teren. Presupunem că aceasta a fost dorința pe care și-a pus-o în momentul suflării în lumânările de pe tortul aniversar.

„Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a mărturisit Simona Halep.

În cadrul Miami Open, din luna iulie, unde a încercat o revenire competițională după suspendarea legată de dopaj, a disputat doar un singur meci. Se pare că sportiva se confruntă în continuare cu dificultăți, mai ales în a atinge același nivel de performanță ca înainte.

Revenirea pe teren se lasă așteptată

După revenirea sa pe teren, Simona Halep a participat doar la Miami Open, unde a fost învinsă de Badosa.

Tenismena a mai participat și la Trophée Clarins, în Paris, unde a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, la scorul de 7-5, 2-3 în meciul cu americanca McCartney Kessler care se află pe locul 112 WTA.

În acest moment campioana noastră, se află pe locul 1130, totul datorându-se problemelor cu genunchiului care a ținut-o departe de teren mai multe luni și a acuzațiilor de dopaj care au suspendat-o din activitatea competițională.