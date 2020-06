Vedeta a ținut să serbeze împlinirea a 27 de ani alături de cei dragi, la două zile după ce despărțirea de Răzvan Simion, prezentatorul de la „Neața cu Răzvan și Dani” a devenit oficială. Potrivit cancan.ro, cântăreața a ținut să arate că nu suferă după fostul iubit și a petrecut ca în zilele bune în care nu se știa de coronavirus. Bairamul organizat de Lidia a început la miezul nopții și a continuat toată ziua următoare

Totodată, vedeta a ținut să le arate admiratorilor săi din mediul online că că este fericită și că nu-I pasă de nimic. Ea a postat mai multe InstaStory-uri în care apare foarte fericită, veselă, cu zâmbetul pe buze.

Alături de Lidia, la party și-au făcut apariția sora ei Lorena, dar și buna prietenă .Denisa Potecaru. S-a mâncat tort, s-a cântat „La mulți ani” și s-au ciocnit pahare. Totul a fost superb, cel puțin așa reiese din postările artistei.

„Vreau să vă spun că am cel mai bun tort ever. Dacă am tortul ăsta de ziua mea nu îmi mai trebuie nimic. Mulțumesc, fetelor. Vă iubesc”, a scris Lidia Buble, conform cancan.ro.

Deși tocmai s-a despărțit de iubitul ei, Răzvan Simion, după o relație care a durat mai bine de cinci ani, Lidia Buble se afișează numai cu zâmbetul pe buze și ignoră total subiectul despărțirii.

Chiar și după ce fostul iubit a confirmat public că relația dintre ei s-a terminat, printr-o postare pe contul personal de Instagram, ea nu a reacționat.

„Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni”, se arată în mesajul postat de Răzvan.

De altfel, prezentatorul TV pare că suferă cel mai tare din cauza separării, iar acest lucru se vede cu ochiul liber, susțin apropiații săi.