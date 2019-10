Monica Pop îşi aminteşte că în acele momentre de groază au foat aduse la spitalul pe care-l conduce, patru persoane în stare foarte gravă

„ACUM 4 ANI…DEZASTRU!

In seara respectivă, am vâzut la tv ce s-a întîmplat.Pârea incredibil! Am plecat imediat de acasă cu gîndul de a încerca să ajut și eu cu ceva. La spital la noi au venit 4 cazuri. Nu prea grave. Un băiat de 16 ani, cu un „crater” la „coada” ochiului, lovit cu un inel, în lupta pentru a putea ieși din infernul de foc! Singur, minor, părintii-în strâinătate. Comisie, operatie (echipa de gardă), ok. Am plecat cu un medic rezident si cu o trusă spre spitalul ” Floreasca”. Acolo, mobilizare mare de forțe medicale, ca de obicei in caz de catastrofe! Fuseseră adusi peste 50 de răniti, o parte erau deja în sâlile de operatie. Au si ei medici oftalmologi, nu era nevoie de noi acolo Intre timp, am primit apel de la Spitalul Colțea, pentru cei 8-10 răniti, unii si cu leziuni oftalmologice. Am ajuns repede. Pacienti cu stări diferite, grave sau foarte grave. Unii- în comă.Examinări, tratament! Primesc un nou apel! De la directorul Spitalului de Arși de data asta. Ne deplasăm cu farurile aprinse. Acolo – dezastru! Citiva din cei adusi- leziuni oftalmologice ( arsuri). Am mers apeoape zilnic timp de peste 2 săptâmîni! La parter, cei conștienti, de gravitate medie. La etaj, cei f grav, toti în comă. Unul, neidentificat, in viată dar aproape carbonizat. Curat peste tot, lîngâ fiecare pacient, medici si asistente! Au fâcut tot ce puteau! Din păcate, desi ochii lor nu aveau leziuni foarte grave, cu excepția unuia, in 2 sâptemini, cei pentru care mergeam ,s-au stins treptat, toți! Ce am văzut acolo in acele zile se poate compara doar cu noaptea de cutremur din 1977! Poate și cu bebelusii cu arsuri (dintr-o maternitate)!

Ceva STRANIU:

– : la cît de multi răniți in stare foarte gravă au fost, leziuni oftalmologice aveau putini si nu foarte grave! DE CE? Nu am nici o explicație!

Multă experiențâ dureroasă în cariera unui medic,! Nu se poate uita așa ceva! NICIODATĂ!”, a scris Monica Pop pe Facebook

