Avocații băncii au cerut respingerea cererii lui Vadim Benyatov, susținând că nu are nicio șansă reală să câștige.

Vadim Benyatov a fost arestat în România în 2006, în timp ce lucra pentru banca elvețiană, fiind acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete.

În cererea sa, a spus că a fost reținut de ofițeri acoperiți, cu mitraliere, în timp ce se afla în Hotelul Hilton din București și că apoi a stat într-o celulă de închisoare cu doi traficanți de heroină și un spărgător de locuințe.

După nouă ani de proces, este condamnat la ani grei de închisoare, în dosarul „privatizărilor strategice”. Fuge din Europa în 2015, iar acum locuiește la Los Angeles și a dat în judecată banca, acuzând-o că nu l-a ajutat în timpul unor proceduri legale.

„Nu pot să lucrez”, a spus Benyatov în cerea sa. „Oricine îmi caută numele online, va vedea că am fost condamnat în România și că nu am executat pedeapsa. Nici măcar un formular pentru a mă angaja șofer la Uber nu am putut să depun, având în vedere cazierul meu judiciar”, susține acesta.

