Viorel Cataramă a transmis EVZ dovezi ale discuției dintre el și investigatorul pe care susține că „l-a plătit pe factură” din care reiese că a intrat în posesia unei înregistrări cu o româncă, aflată în Italia, despre care se spunea că ar fi Luiza Melencu, adolescent dispărută din martie 2019, despre care Gheorghe Dincă susține că a răpit-o și a ucis-o în curtea sa din Caracal. „Am intrat în posesia acestei filmări pe 12 octombrie. Am verificat înregistrarea cu ajutorul unor specialiști și am cerut și celor de la România TV să verifice. Toți mi-au spus că nu este Luiza. Drept urmare, am considerat că nu este normal să fie transmise în spațiul public, ținând cont de drama prin care trece familia fetei. Apoi, au apărut imagini de pe acea înregistrare difuzate de domnul Cumpănașu, chiar în ultima zi de campanie electorală, știind că nu mai pot să reacționez”, a declarat, pentru EVZ, Viorel Cataramă.

Omul de afaceri, candidat, la rândul lui, la alegerile prezidențiale, ne-a transmis, drept dovadă, dialogurile cu investigatorul trimis în Italia, pentru a da de urma Luizei Melencu. Așa cum reiese din discuțiile celor doi, investigatorul i-a spus lui Cataramă că ar fi găsit-o pe Luiza „în Genova Italia”, la ieșirea către Port. Omul de afaceri ne-a explicat că, după ce a constatat că fata din imagini nu este Luiza, nu i-a interzis investigatorului să difuzeze imaginile.

Ulterior, investigatorul l-ar fi contactat pe Alexandru Cumpănașu pe motiv că Viorel Cataramă nu îi mai răspundea la telefon.

„Cumpănașu avea imaginile mai demult. Dar a preferat să le dea în ultima zi de campanile electorală. Este un escroc și un impostor. Alexandru Cumpanasu s-a cățărat pe suferința și drama unor familii și a prezentat filmul deși știa că acea fată din imagini nu este Luiza”, a precizat Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă a oferit o recompensă de 100.000 de euro pentru orice informații care ar fi putut duce la găsirea fetelor dispărute. Întrebat dacă investigatorul ar fi vrut să obțină sume de bani, atât de la el, cât și de la Alexandru Cumpănașu, Viorel Cataramă ne-a spus:„Este posibil. Dar este o afacere privată și eu nu m-am împotrivit difuzării acelor imagini. Problema este că ele au apărut în preajma alegerilor prezidențiale, ceea ce nu este normal”.

Avocatul recunoaște: „Este o manipulare”

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a recunoscut că mama Luizei a văzut fotografiile cu tânăra din filmare și s-a convins că nu e vorba sub nicio formă despre fiica ei. „Mama Luizei deja a văzut două dintre fotografiile reale ale acestei doamne, s-a convins că este o fază”, a declarat Tonel Pop în emisiunea „Descoperiți”, cu Andreea Sava, de la Antena 3.

„Doamna pe care ați văzut-o în imagini și a cărei poziție ați ascultat-o, cel puțin parțial prin redarea vocii, legătura mea cu dânsa este să o protejez și să nu mai apară în aceste imagini și să nu se mai rostogolească această chestiune, sub pretextul că dânsa ar fi Luiza. Acesta e aspectul principal”, a spus Tonel Pop.

Acesta spune că știe cine s-ar putea afla în spatele acestei manipulări care încearcă să țină acest scandal în picioare.

„Din greșeală mi-a scăpat și un anumite nume. Putem discuta după alegeri pentru a nu se face confuzii și a nu fi nicio influență. Se spune că vorbindu-se despre o anumită persoană, chiar și indirect, poate avea anumite avantaje în alegeri”.

DIICOT a reacționat: „Nu există informații care ar putea susține afirmațiile lui Cumpănașu”

După ce Alexandru Cumănașu a transmis că a găsit-o pe Luiza melencu în Italia, după ce a prezentat imaginile obținute de Viorel Cataramă, DIICOT a reacționat:„Pe niciun canal de cooperare internațională, autorități judiciare sau cooperare polițienească nu există indicii care ar putea susține afirmațiile lui Alexandru Cumpănașu în privința unui filmuleț realizat în Italia și în care apare Luiza Melencu”, a precizat Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT, citată de mediafax.ro.

Cumpănașu: „Nu am mai găsit-o pe fată în Italia”

Vineri seara, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani ucisă de Gheorghe Dincă, a declarat, într-o transmisie live pe Facebook și apoi la Antena 3 că a intrat în posesia unui filmuleț care o arată pe o tânără ieșită la prostituție în Italia și care este Luiza Melencu, a doua fată dispărută în Caracal. Imaginile au fost difuzate în spațiul public în ultima zi a campaniei electorale.

Duminică, Alexandru Cumpănașu a declarat, la scurt timp după ce a ieșit din secția de votare din comuna Dobrosloveni, acolo unde locuiesc părinții Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani răpită de Gheorghe Dincă:

„Investigatorul care a găsito și a filmato pe Luiza în Italia nu a fost angajat de mine, ci, în urmă cu mai bine de o lună, de Viorel cataramă. El urma să îl plătească. După ce a identificato și filmato pe Luiza, în Italia, detectivul a predate filmarea și datele cu locul în care a găsit fata angajatorului său, Viorel Cataramă. Cataramă a păstrat filmul până în data de 13, luna trecută, și nu l-a divulgate nimănui. Vineri, 1 noiembrie, am fost contactat de acest investigator care mi-a spus că Viorel Cataramă nu îi mai răspunde la telefon. Nu știu dacă l-a plătit sau nu. Mi-a arătat filmul fără să mi-l dea după care mi-a spus că este dispus că este dispus să mă ducă în Italia să îmi arate locul unde a identificat-o pe Luiza, făcând prostituție. Am acceptat și am plecat împreună în Italia, însoțit de alți doi investigatori de ai mei. Am ajuns la locul indicat și două zile am făcut filaj cu profesioniștii duși de mine. Nu am mai găsit-o pe fata din imagini. Timp de două zile nu a mai apărut. Atunci, investigatorul lui Cataramă mi-a pus la dispoziție filmul cu care, săptămâna aceasta, am fost la Dioști ( satul în care locuia Luiza n.r.) unde am discutat cu mama și bunicul Luizei. Am probe în acest sens. Au văzut filmul și și au zis, mai ales bunicul, lucru pe care îl susține și acum, că în imagini este Luiza. Atunci, am decis să facem public filmulețul”.

