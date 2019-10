Acesta se numește Orlando Schiopu și a fost adjunctul ISU pe partea operativa. El a fost eroul necunoscut opiniei publice, în primele zile după tragedie, pentru ca azi să fie transformat în țap ispasitor astazi.

„Nu stiu sa dau aprobari, domnu’ Ciutacu. N-am dat una-n viata mea. Eu stiu sa sting incendii. Asta am facut de cand am intrat in sistem. Inteleg ca trebuie dat un exemplu si vinovatii sa plateasca, dar ce sa fiu eu victima colaterala? In noaptea tragediei de la #colectiv, dormeam. M-am trezit si in 15 minute eram acolo, cu 20 de autospeciale si masini de descarcerat, nu cu 11, cum se speculeaza. In 90 de minute, am triat medical 160 de oameni. I-am carat cu mainile mele, goale, mi s-a lipit pielea lor fumeganda de ele. Stiti, manusile noastre, ale pompierilor, sunt aspre. Urlau de durere cand i-am luat in brate, ca-i zgariau. Am renuntat la ele. Asta-i meseria mea. Daca am gresit vreodata pe ceea ce am avut eu de facut, sa platesc. Dar de ce trebuie sa fiu dat afara din sistem? De ce trebuie sa fiu umilit? De ce trebuie ca, in timp ce eu sunt trimis la Berlin de domnul Arafat, sa vad organizarea pompierilor de acolo, sotia si copilul sa vada la tv ca am fost dus cu mascatii la DNA?”

Se numeste Orlando Schiopu, a fost adjunctul ISU pe partea operativa. Erou necunoscut fizic opiniei publice in primele zile dupa tragedie, tap ispasitor astazi. Dat afara lalolalta cu restul conducerii ISU. Victima colaterala a scandalului Arafat, in loc sa fie pe listele decoratilor de 1 Decembrie, se sterge de scuipati nemeritati. Il invit la tv, la mine-n emisiune, sa-si spuna povestea.

„Imi pare rau, domnu’ Ciutacu, sunt militar: comanda unica si comunicare unica, asa s-a stabilit. Nu-mi permit sa incalc ordinul. Am vorbit cu omul Ciutacu, nu cu realizatorul tv Ciutacu. Am incredere in dumneavoastra si vreau sa-mi strig revoltaDar, daca vreti, puteti cita absolut orice din ceea ce v-am spus. Sunt barbat, imi asum consecintele tuturor gesturilor mele, sunt om de onoare, sunt pompier…”, a scris realizatorul TV, Victor Ciutacu pe blogul său.

