După ce a stat cinci luni sub nasul anchetatorilor și a apărut și la televizor, DIICOT l-a pus sub acuzare pentru că ar fi violat-o pe Luiza. Cu toate acestea, Ștefan Risipiceanu a negat cu vehemență acuzațiile, atât în fața procurorului, cât și în fața instanței. La Tribunalul București, însă, judecătorii au decis, ieri, arestarea pentru 30 de zile.

Dincă, audiat înainte de arestarea lui Risipiceanu

Pocurorul-șef interimar al DIICOT, Georgiana Hossu, spunea, miercuri, cdespre Rispiceanu, cunoscut și sub numele „Fănică”, că ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tânăra răpită la începutul lunii aprilie a acestui an, atât cu Gheorghe Dincă, cât și singur. Probele ADN l-ar incrimina şi ar dovedi violul, însă, la baza punerii sub acuzare a lui Ștefan Risipiceanu stă, susțin oameni ai legii, mărturiile lui Gheorghe Dincă. De altfel, ieri, Dincă a făcut noi declaraţii despre ororile petrecute în casa sa, fiind audiat la sediu IGPR, timp de două ore, înainte ca Risipiceanu să fie condus în fața instanței pentru emiterea mandatului de arestare.

Decizie contestată de avocat

Valentin Vladu, avocatul lui Ștefan Risipiceanu a declarat că decizia de arestare a clientului său nu este definitivă și că o va ataca la Curtea de Apel București.

„Nu recunoaște nimic, nu a văzut pe nimeni. Despre relația cu Dincă a spus doar că se cunoșteau ca fiind vecini, atât. Nu pot să vă spun prea multe chestiuni din dosar, vă spun doar că nu sunt probe directe care să-l lege pe inculpat de săvârșirea vreunei fapte. (..) Nu are cum să regrete dacă nu a recunoscut. A perceput-o ca pe o răutate din partea lui Gheorghe Dincă (n.red. declarația dată împotriva lui), în sensul că de abia acum, la patru luni de când s-a declanșat acest caz, abia acum vrea să îl ia și pe el după”, a declarat Valentin Vladu, avocatul lui Risipiceanu.

Ștefan Risipiceanu, considerat „omul de casă” al lui Dincă, a vorbit, de nenumărate ori cu jurnaliștii și spunea aceeași poveste: nu a văzut nimic, nu știa nimic. „N-am văzut, domne, nimic. N-am văzut niciodată nimic în casa lui Dincă. Nimic suspect. Eu mă duceam doar să-l ajut la ce avea nevoie. Două săptămâni am stat la el acasă înainte să fie arestat, am dormit în şopronul din curte, dar n-am văzut nimic.”, a declarat el la emisiunea „Acces Direct” difuzată de Antena 1.

Suspectat de patru luni

Pe 6 septembrie, fostul şef al DIICOT, Felix Bănilă a ieşit public și a vorbit despre Ștefan Risipiceanu pe care îl aveau în vizor de la începutul ancchetei: „În data de 7 august s-a dispus specialiştilor din Institutul Naţional de Criminalistică stabilirea profilului genetic al unei persoane din anturajul inculpatului, Risipiceanu Ştefan, si compararea profilului genetic determinat al acestuia, precum si a profilelor genetice ale inculpatului si victimelor cu profilele genetice rezultate din examinarea firelor de par, a urmelor de contact şi a mai multor obiecte purtătoare de urme, ridicate din casa si autoturismul inculpatului”.

Ministrul Justiției: „ Procurorii să devasteze rețelele de corupție și crimă organizată”

La scurt timp după semnalul de alarmă tras de președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a cerut ca procurorii „să devasteze rețelele de corupție și crimă organizată, iar judecătorii să pronunțe decizii drepte în termene rezonabile”. „Această așteaptă cetățenii noștri, siguranță, Justiție dreapta, și acestea sunt și obiectivele noastre” a declarat Catalin Predoiu, după întâlnirea cu ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, Cord Meier-Klodt. De altfel, ministrul Justiției a avut prima reacție după arestarea târzie a lui Ștefan Risipicieanu.

„Până când nu vom vedea rechizitoriul, o concluzie a ministrului Justiţiei ar fi prematură. Este însă regretabil că starea de lucruri, nu doar din Caracal, ci şi din alte oraşe, dau indicii despre o slabă supraveghere a fenomenului infracţional, despre complicităţi pe alocuri şi că nu există o vigilenţă şi un spirit proactiv la nivelul poliţiei şi al parchetelor. Dar aceasta este o concluzie legată de întreaga ţară, nu neapărat de cazul Caracal”, a declarat Cătălin Predoiu.

Mama Luizei i-a cerut ajutorul lui Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a confirmat că Monica Melencu, mama fetei ce ar fi fost sechestrată, violată și ucisă de Gheorghe Dincă, va fi primită, vinery, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a adăugat: „Am rugat un consilier prezidențial să o primească pe doamna Melencu”. La rândul lor, mama și bunicul Luizei Melencu au confirmat întâlnirea de la palatal Cotroceni acolo unde au spus că vor merge cu mai multe întrebări. „Eu întrebări am, sper să primesc și răspunsuri la întrebările pe care o să i le adresez domniei sale. Mergem cu speranța la domnul președinte și ne pare bine că am fost înțeleși și auziți. Ce am dori… Având atâtea servicii la dispoziție, sperăm ca dândul să fie foarte bine documentat și informat ca de această dată să nu mai spună minciuni sau alte aberații”, a declarat Monica Melencu, citată de RTV.

