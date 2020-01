Mihaela Călin, vedeta Antena 1, a povestit revoltată ce a pățit după ce a sunat la 112 și operatorul serviciului unic de urgență a transferat-o la un polițist. În timpul dezvăluirilor, vedeta a spus că experiența neplăcută trăită i-a amintit de cazul de la Caracal.

Mihaela Călin a dorit să explice că situația după evenimentul tragic de la Caracal nu s-a schimbat în bine în ceea ce privește operatorii 112. Dezvăluirile acesteia survin după mărturiile șocante ale scriitorului Gabriel Bota, care a fost victima unei corecții fizice, iar cei de la 112 l-au umilit.

Știrista nu a oferit prea multe amănunte despre felul în care s-a produs accidentul, însă a declarat că, deși situația a fost una gravă și că au fost implicate trei mașini, polițistul de la 112 i-a spus cu nonșalanță că nu este cazul să trimită un echipaj de la rutieră la fața locului.

În finalul postării făcută pe pagina ei oficială de Facebook, Mihaela Călin a concluzionat că în situații delicate este bine să suni un prieten și nu la 112.

„Instituție mai jenantă nu există”

“O experienta similar cu serviciul 112, dupa un accident de masina nasol in decembrie, m-a facut sa inteleg ca nu are rost sa suni la 112 pentru ca oricum aia nici nu vor sa inteleaga ce ai patit. Iar institutie mai jenanta ca Politia Romana efectiv nu exista! Imi zicea un politist la telefon ca nu am nevoie de echipaj de la rutiera, sa fac amiabila, desi tocmai ii spusesem ca sunt 3 masini implicate. Doar ca sa nu se miste de pe scaun! Efectiv deranjezi cand suni la 112! Discutia cu operatorii este umilitoare si degeaba! Mi-am amintit de cazul de la Caracal…

Adevarul e ca daca patesti ceva in tara asta trebuie sa suni un prieten, nu, la 112, pentru ca nici nu te ajuta si te mai si jignesc! Iata alt exemplu de la Cluj!”, a scris ieri frumoasa prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

