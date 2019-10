Alina, o românca din Italia care a spus săptămâna trecută, într-o emisiune televizată, că ar fi stat de vorbă cu Alexandra Măceșanu, a fost bătută cu bestialitate.

„Pe data de 5 octombrie pe via Nazionale, via Garibaldi numărul 13 am văzut-o. Era îmbrăcată într-o fustă, într-o fustă scurtă, să zicem. Avea o pereche de pantofi roşii. Un maiou un pic mai decoltat, avea părul strâns şi avea părul scurt, nu îl mai avea lung, cum îl are ea. Îl avea scurt, era machiată şi avea o gentuţă mică”, a povestit românca în urmă cu câteva zile, într-o emisiune.

Femeia a fost bătută de fostul soț, un albanez, care a avut mai multe probleme cu legea.

„Uitaţi aşa arăt eu acum, pentru că am vrut să salvez o fată care a fost dispărută! Eu am dat nişte informaţii şi la carabinieri şi în România şi uite ce mi-a făcut la mine în acasă. Proprietate privată. Fostul meu soţ. M-a distrus pe viaţă. M-a distrus. Mi-a luat şi copilul”, a spus românca din Italia, ulterior, în cadrul aceleiași emisiuni de televiziune, scrie cancan.ro.

