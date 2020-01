După ce noile declaraţii ale monstrului din Caracal au apărut în spaţiul public, mama Luizei , Monica Melencu a spus că întotdeauna a sperat că Luiza trăieşte, dar că aştepta să afle adevărul de la Gheorghe Dincă.

„Noi am susţinut de la început că Luiza nu este moartă. Şi nu este moartă. Aşteptăm să vedem ce declară Dincă. Eu am spus că o să lupt până o să aflu adevărul. Speranţa am avut-o de la început că Luiza este vie, trebuia să aflăm adevărul de la el. Numai că el… uitaţi-vă, nouă luni de zile n-a spus absolut nimic. Iar eu nu ştiu pe ce bază trimiteau ei (procurorii DIICOT-n.r.) dosarul în instanţă… Mă gândesc că totuşi, Dumnezeu e sus şi ne va ajuta”, a spus Monica Melencu.

De asemenea, Monica Melencu a mai spus că probabil Dincă a avut o înțelegere cu procurorii sau cu altcineva de a făcut asemenea declaraţii.

„Probabil a fost o înţelegere între el şi procurori, între el şi altcineva. A fost o înţelegere şi, probabil, aici e implicată familia. În momentul în care aude că se vorbeşte de familie, probabil el atunci a și de asta a şi luat atitudinea asta”, a mai spus Monica Melencu.

Reamintim că Luiza Melencu, tânăra de 19 ani din localitatea Dioşti, judeţul Dolj, a dispărut fără urmă în luna aprilie 2019, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie, pe o stradă din Caracal.

Procurorii DIICOT l-au acuzat pe Gheorghe Dincă, că a răpit-o, violat-o şi ucis-o pe tânără, dar şi pe o altă adolescentă din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, Alexandra Măceșanu.

Gheorghe Dincă a recunoscut inițial că le-a ucis pe cele două fete, însă acum, când procurorii se pregătesc să trimită dosarul în judecată, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora el a cerut să fie reaudiat pentru a spune că, de fapt, nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu.

Surprinzător, Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a spus că nu a fost consultat de acesta cu privire la modificarea declarației sau cu privire la solicitarea de a fi reaudiat.

Deocamdată, procurorii DIICOT nu au comunicat, un punct de vedere oficial în legătură cu această situație, potrivit cancan.ro

