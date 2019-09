UPDATE. Sorin Păun, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița (IPJ Dambovita), a prezentat poziția oficială instituției pe care o reprezintă vizavi de acuzațiile pe care le-au adus rudele Adrianei Fieraru.

Referitor la slaba reacție a oamenilor legii, șeful IPJ Dâmbovița a reacționat:

„Încă din primul moment, întreaga poliție a fost la fața locului. S-a acționat zilnic cu 100-120 de polițiști, 30-40 de jandarmi – pentru că am avut și alte activități în teren -, 30 de lucrători de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), 100-120 de voluntari din partea comunității”. De asemenea, Sorin Păun a ținut să-și exprime regretele față de sfârșitul tragic al micuței Adriana Fieraru: „Ne pare extrem de rău că s-a întâmplat această faptă și că nu am putut să o găsim pe fetiță vie”. Despre cazul Fieraru a vorbit și prim-procurorul Mihai Dincă, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, care a explicat că au fost luate în calcul mai multe ipoteze. Una dintre ele se referă la …posibilitatea c minora să se fi rătăcit: „Au fost foarte multe variante pe care am mers. Nu putea fi exclus nici faptul că s-a rătăcit și a ajuns din greșeală pe terenurile din zonă. Ne-am gândit că și vremea s-a răcit, de aia am căutat mai întâi pe terenuri. Apoi am mers pe alte variante, inclusiv răpirea”.

Mai mult, anunță Antena 3, există voci numeroase care pun sub semnul întrebării profesionalismul oamenilor legii. Rudele fetiței de numai 11 ani, descoperită moartă pe un câmp, după trei zile de căutări, acuză Poliția că nu a acționat mai repede în acest caz. „Poliţia nu a fost în stare să o caute, degeaba au atâtea echipamente. Am căutat-o noi cu lanternele”, a spus o rudă a fetiței, conform A3.

Reamintim că principalul suspect în acest caz, un cetățean olandez, ar fi părăsit deja România, după unele informații. Acesta ar fi sosit în București cu câteva zile în urmă, având drept unic său scop abuzarea sexuală a minorilor. S-a cazat într-un apartament din Capitală și, cu o mașină închiriată, a plecat spre Pitești, „vânând” copiii din preajma școlilor.

