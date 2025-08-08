Social

Cazare de groază în Grecia. Cuib de viespi în cameră
O turistă româncă a trecut printr-un adevărat calvar la cazare în Grecia, acolo und evoia își petreacă vacanța. Doar că aceasta s-a transformat într-un coșmar.

Cazare din Grecia, mai ceva ca-n filmele de groază

Turista a explicat și a arătat și poze din locul terifiant unde a fost cazată. ”După o săptămână petrecută în Thassos, am decis să mai rămânem câteva zile în Grecia. Am intrat pe Booking și am găsit doar câteva cazări libere. Una dintre ele ne-a atras atenția: „NOU PE BOOKING” – fără recenzii, tocmai pentru că era o locație nouă.

Foarte ok în poze, prețul destul de piperat, dar, la disperare... spargi pușculița. Mai exact 6600 ron 3 nopți. Ajunși la locație, nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon – primeam un număr de centrală și apelul se închidea imediat. După o oră de apeluri, ni s-a trimis pe WhatsApp un video cu instrucțiuni: unde este cheia, care este cabana.

Într-o fracțiune de secundă mi-am amintit de sistemul Airbnb... Și am înțeles: cabana era listată și pe Airbnb. Am intrat pe aplicație și... surpriză: erau recenzii! Jale, dar încă speram că nu va fi chiar așa rău. Paturi fără lenjerie Cuiburi imense de păianjeni. Furnici, mucegai, gândaci, cuiburi de viespi... ufff.

Mobilier rupt, umezeală pe lângă paturi, saltele mucegăite, perne murdare... HORROR. Am mai rămas o zi, până când am auzit-o pe fiica mea urlând din cameră: invazie de urechelnițe – sub parchetul umflat și plin de umezeală. Am făcut bagajul și am plecat în cea mai mare grabă. Dragii mei românași, dacă vă recomandă cineva această cazare – Serenity Villas, Nilie Hospitality MGMT, Kassandra”, a explicat turista.

Verificați pe două platforme

De altfel, cei care au comentat au precizat că este bine să verificați cazările și pe AIRBNB, mai ales dacă sunt noi pe booking. Asta pentru a încerca să preîntâmpinați astfel de situații care nu sunt de dorit.

