Incidentul s-a petrecut în comuna Stoenești, județul Olt. Femeia, de origine lituaniancă, și-a zguduit copilul atât de tare încât i-a produs un hematom la cap și o fractură la coloana vertebrală. Ea a fost plasată în arest de procurori.

Iritată de plânsetele fetiței, mama ar fi zguduit-o atât de tare încât i-a produs un hematom la cap din cauză că creierul s-a izbit de cutia craniană. Mai mult, în urma agresiunii, coloana vertebrală a bebelușului s-a fracturat, iar acest lucru i-a provocat decesul.

Cazul femeii a fost preluat de procurorii din cadrul Parchetului Județean Olt care au făcut o serie de cercetări în legătură cu cele întâmplate. Ea a fost acuzată de omor și a fost reținută, urmând să fie prezentată în fața magistraților Tribunalului Olt, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Joi după-amiaza, pe 4 iunie, inculpata, lituaniancă de origine, dar stabilită în Stoenești, ca urmare a unei relații de concubinaj cu un bărbat din localitate, pentru că fiica minoră, în vârstă de două luni, plângea, a încercat să o liniștească și nu reușea. Atunci a început să o zdruncine foarte tare, astfel încât creierul s-a lovit puternic de cutia craniană și s-a produs un hematom, iar pentru că micuța a continuat să plângă, atunci a continuat să o agreseze, iar în urma loviturii producându-i-se fractura coloanei, iar la scurt timp a decedat”, a spus Anca Anuța, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, conform evenimentdeolt.ro.

Imediat ce a observat că fetița nu mai are nici o reacție, femeia și-a sunat cumnatul care, la rândul său, a alertat Serviciul de Ambulanță Olt. Medicii veniți la intervenție nu au mai avut nimic altceva de făcut decât să constate decesul micuței și să-i stabilească motivele.

„Salvarea a fost anunțată, dar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o salva, constatând decesul copilei. Mai întâi ea, când a văzut că fetița nu mai respiră, l-a sunat pe cumnatul ei, adică pe fratele concubinului, ca să sune la ambulanță, el fiind cel care a alertat autoritățile. Nu știu dacă a mai fost agresată înainte, am văzut niște acte medicale din care reieșea că a fost internată pe la «Marie Curie», dar nu am cercetat în amănunt acest eveniment”, a spus șefa Parchetului Județean Olt.

Incidentul nu este singular

Conform sursei citate mai sus, mama fetiței, mai are un copil acasă, în Stoenești, un băiat, de aproximativ doi ani, de care se îngrijește cumnatul acesteia, având în vedere că tatăl este plecat la muncă în Marea Britanie. Tot cumnatul a avut grijă de băiat și atunci când mama a fost internată cu fetița la Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”, în București.

Se pare că nu a fost prima oară când femeia și-a agresat copilul, conform reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt care au deschis o anchetă. Aceștia au arătat că, din au mai făcut verificări în familia lituaniencei și în urmă cu o lună, când au avut informații cu privire la un incident similar.

„Știu că atunci a fost anunțată și Poliția, micuța fiind transferată atunci la «Marie Curie». În acel moment, am început o anchetă la Primăria Stoenești, am discutat cu ei despre familie, ni s-a spus că mai este un minor de aproape doi ani care a rămas în grija unchiului și nu exista un pericol de risc pentru copil, asumat prin declarații că îl crește, urmând ca la momentul externării copilei, Primăria să evalueze și să ne informeze. Nu știm când s-a externat pentru că nu am fost informați de nimeni. (…) Din partea Poliției nu am primit nimic, dacă s-au confirmat alte abuzuri”, a spus Rădița Piroșca, directorul Direcției de Protecție a Copilului Olt citată de evenimentdeolt.ro.