Primarului Septimiu Ţurcaş a anunțat că primul caz de infecţie cu coronavirus din oraşul Şimleu Silvaniei este cel al unui bărbat ce nu şi-a părăsit locuinţa de circa un an şi jumătate.

„Din păcate, primul caz de infecţie cu coronavirus a fost confirmat în oraşul Şimleu Silvaniei. O persoană din Şimleu Silvaniei, la primul test care i s-a făcut, a fost confirmat pozitiv. A fost internat la spitalul nostru, fiind spital suport, pentru o perioadă, apoi a fost transferat la spitalul de infecţioase din Zalău.

Persoana are comorbidităţi. Este o persoană nu foarte în vârstă. Are în jur de 51 de ani. A avut probleme de sănătate şi ceea ce este şi mai cel mai curios este faptul că persoana nu a ieşit din casă de cel puţin un an jumate, din informaţiile pe care le am eu”, a a anunțat primarul pe pagina de Facebook.

Septimiu Ţurcaş a adăugat faptul că toţi cei care au intrat în contact în ultima perioadă cu cel infectat cu coronavirus vor fi izolaţi la domiciliu, iar în blocul în care acesta locuieşte se va efectua o dezinfecţie: ”Vă rog să nu intraţi în panică, dar în acelaşi timp să respectaţi nişte reguli minime, pentru că şi dacă în această perioadă lucrurile s-au detensionat puţin, trebuie să avem grijă în primul rând de noi şi în acelaşi timp să avem grijă de cei din jurul nostru. Există posibilitatea ca la al doilea test virusul să nu se confirme”.

În judeţul Sălaj se află în carantină 12 persoane, iar în autoizolare la domiciliu 1.840 de persoane.

Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în judeţul au fost înregistrate 98 de persoane confirmate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 59 au fost declarate vindecate şi externate, iar 11 au decedat.