Bărbatul, care pleca în vacanță împrenă cu familia sa era, el însuși pilot. Această substituire a fost necesară deoarece, din cauza unei erori de planificare, pentru cursa respectivă nu fusese nominalizat pilorul care ar fi trebuit să conducă aeronava.

Este vorba despre cursa Manchester – Alicante, ai cărei pasageri au rămas șocați când au observat că Michael Bradley, un unul dintre pasagerii aflați la bordul avionului, se îndreaptă spre cabina piloților, oferindu-se să piloteze avionul care avea deja o întârziere de două ore din cauza lipsei personalului, anunță Metro.co.uk.

Michael Bradley a fost lăudat de ceilalți călători, nervoși că vacanța lor a început cu stângul. Ajuns la manșa aparatului de zbor, Bradley i-a anunțat pe restul pasagerilor:

„Soția și fiul meu se află pe rândul 15. Soția mea m-a făcut atent că avionul are o întârziere de două ore din cauza lipsei de personal calificat. Așa că m-am gândit să-mi ofer serviciile pentru că îmi doresc să ajung în vacanță. Am sunat la compania aeriană, le-am spus că am cu mine licența de zbor și că mi-ar plăcea să ajung la destinație în timp util.”

Bărbatul a mai povestit că șefii săi l-au sunat imediat înapoi anunțându-l că a primit permisiunea de a pilota avionul.

