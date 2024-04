International Caz bizar pentru medici. Un adolescent a ajuns la spital cu o monedă blocată în gât







O intervenție medicală recentă s-a axat pe un adolescent din California, care avea o monedă de metal fixată vertical între corzile vocale, precum într-o mașină de jocuri de noroc.

Un adolescent din California, provocare pentru medici. O monedă i-a rămas blocată între corzile vocale

O echipă de profesioniști din domeniul medical a descris cazul ciudat al unui băiat în vârstă de 14 ani care s-a prezentat la camera de urgență a unui spital plângându-se că este răgușit și că are dificultăți la înghițire, într-un raport medical care a fost publicat în ediția din această lună a revistei New England Journal of Medicine. El a recunoscut în fața personalului că înghițise din greșeală o monedă de 25 de cenți, dar nu a prezentat probleme de respirație sau salivare excesivă. Însă, după ce i-au făcut o radiografie a gâtului și a pieptului, cadrele medicale și-au dat seama cât de gravă era situația - moneda de metal se oprise între corzile vocale în poziție verticală, putând să le afecteze dacă era lăsată acolo pentru o perioadă lungă de timp.

Medicii au remarcat că, în acest caz, lucrurile s-au desfășurat puțin diferit. „Atunci când sunt aspirate în căile respiratorii de către copiii mai mari, corpurile străine se depun de obicei mai distal decât în acest caz (în trahee sau într-o bronhie principală), din cauza gravitației și a dimensiunii mai mari a căilor respiratorii”, au scris medicii.

A suferit o intervenție complicată

Moneda a rămas blocată în subglotă, un spațiu mic între corzile vocale ale adolescentului și trahee, după ce a trecut prin glotă și corzile vocale. Fotografiile făcute endoscopic arată obiectul metalic așezat ca un aparat de joc în subglotă.

Potrivit raportului, „corpurile străine din căile respiratorii - în special cele din trahee și laringe - necesită o îndepărtare imediată pentru a reduce riscul de compromitere respiratorie”. Medicii au folosit un instrument de prindere pentru a efectua o bronhoscopie de urgență.

Caz șocant în California

Gâtul băiatului era nevătămat, cu excepția câtorva mici ulcerații acolo unde marginea monedei a atins țesutul sensibil. De fapt, simptomele inițiale ale băiatului, care includeau dificultăți de înghițire și răgușeală, au dispărut imediat ce moneda a fost scoasă. După ce moneda a fost scoasă, băiatul a fost lăsat să plece.

Deși ingestia accidentală se întâmplă de obicei la copiii sub șase ani, monedele sunt cel mai frecvent obiect înghițit de copii, reprezentând aproximativ 60% din toate obiectele înghițite raportate.