Cauzele morții lui Sinead O'Connor dezvăluite la un an de la decesul artistei







La exact un an de la moartea renumitei cântărețe Sinead O'Connor, un raport oficial dezvăluie cauzele decesului, punând capăt speculațiilor și întrebărilor. Potrivit documentelor medicale prezentate de fostul soț al artistei, John Reynolds, Sinead O'Connor a murit din cauze naturale.

Detalii din raportul medico-legal

Conform raportului medico-legal dezvăluit de fostul soț al artistei, John Reynolds, Sinead O'Connor a decedat din cauza „agravării bolii pulmonare obstructive cronice și a astmului bronșic, pe fondul unei infecții a tractului respirator inferior”. Aceste afecțiuni, combinate, au dus la decesul cântăreței, cunoscută pentru vocea sa unică și cariera muzicală impresionantă, arată Daily Stars.

La începutul acestui an, un tribunal din Londra a eliberat un document care confirma că moartea lui Sinead O'Connor a fost rezultatul unor cauze naturale.

„Aceasta este o confirmare că doamna O'Connor a murit din cauze naturale. Prin urmare, medicul legist și-a încetat implicarea în moartea ei”, se arată în documentul publicat în presă. Acest act oficial a fost menit să clarifice definitiv circumstanțele în care artista și-a pierdut viața.

Sinead O'Connor, una dintre cele mai influente artiste ale generației sale

Sinead O'Connor (8 decembrie 1966 – 26 iulie 2023), cântăreață, compozitoare și activistă irlandeză a fost recunoscută ca una dintre cele mai talentate și influente artiste ale generației sale. Artista a fost admirată nu doar pentru muzica sa, ci și pentru curajul de a aborda subiecte sociale și politice controversate.

O'Connor a debutat în forță pe scena muzicală cu albumul "The Lion and the Cobra" în 1987, care a obținut un succes notabil în topurile internaționale. Cariera ei a atins apogeul în 1990 cu lansarea albumului "I Do Not Want What I Haven't Got", care s-a vândut în peste șapte milioane de exemplare la nivel global. Single-ul principal, „Nothing Compares 2 U”, a fost recunoscut drept cel mai bun single mondial al anului la Billboard Music Awards.

Gest controversat legat de Papa Ioan Paul al II-lea

Pe lângă cariera muzicală, O'Connor a fost o activistă vocală pentru diverse cauze sociale, inclusiv abuzul asupra copiilor, drepturile omului, rasismul și drepturile femeilor. Un moment deosebit de controversat a fost în 1992, când, în timpul unei apariții la "Saturday Night Live", a rupt o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea în semn de protest împotriva abuzurilor din Biserica Catolică. Acest gest a stârnit reacții intense și a generat o dezbatere amplă.

În 2018, s-a convertit la islam și a adoptat numele Shuhada' Sadaqat, deși a continuat să cânte și să înregistreze sub numele său de naștere.

Decesul lui Sinead O'Connor a stârnit un val de emoție și reacții din partea colegilor de breaslă și a admiratorilor. Mulți au adus un omagiu carierei sale și au subliniat importanța mesajelor transmise prin muzica ei. Fanii și-au exprimat durerea și recunoștința pentru moștenirea artistică lăsată de cântăreață.