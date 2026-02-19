International

Cauza morții lui Peter Greene, actorul cunoscut pentru rolurile din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Ce arată certificatul de deces

Cauza morții lui Peter Greene, actorul cunoscut pentru rolurile din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Ce arată certificatul de decesPeter Greene a lăsat în urmă lacrimi și durere. Sursa foto: captură video
Moartea actorului Peter Greene, cunoscut pentru rolurile din “Pulp Fiction” și “The Mask”, a fost provocată de o împușcare accidentală, potrivit medicului legist din New York. Artistul avea 60 de ani, relatează foxnews.com.

Autoritățile din New York au stabilit cauza morții actorului Peter Greene, găsit fără viață în apartamentul său din Manhattan, în luna decembrie. Potrivit Biroului de Medicină Legală al orașului, decesul a fost provocat de o împușcare accidentală.

Medicii legiști au confirmat cauza decesului lui Peter Greene

Raportul oficial arată că actorul a suferit o plagă prin împușcare în zona axilei stângi, leziune care a afectat artera brahială, unul dintre principalele vase de sânge ale brațului. Mecanismul morții a fost clasificat drept accidental. Peter Greene avea 60 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, vecinii au sesizat că din apartamentul său se auzea muzică de Crăciun în mod continuu, începând cu 10 decembrie. Pentru că sunetul nu s-a oprit zile la rând, a fost solicitat un control de rutină. Actorul a fost găsit pe 12 decembrie.

Managerul îl descrie drept „un om extraordinar”

Moartea actorului a fost confirmată public de managerul său, Gregg Edwards. Acesta a declarat pentru Associated Press că Greene „a fost pur și simplu un om extraordinar”. Edwards a adăugat că îl considera „probabil unul dintre cei mai mari actori de rol din lume” și a subliniat că au fost prieteni mai bine de un deceniu.

A lucrat cu toată lumea”, a mai spus managerul, evocând cariera consistentă a actorului și relațiile sale profesionale solide.

Peter Greene

Peter Greene, apreciat de toți cu care a colaborat. Sursa foto: captură video

Peter Greene a avut o carieră marcată de roluri intense

Născut în Montclair, New Jersey, Peter Greene și-a început ascensiunea la începutul anilor ’90. Primele roluri principale au venit în producții independente precum „Laws of Gravity” (1992) și „Clean, Shaven” (1993).

Publicul larg l-a remarcat în 1994, când a interpretat personajul Zed în filmul “Pulp Fiction”, regizat de Quentin Tarantino. În același an, a jucat rolul antagonistului din “The Mask”, alături de Jim Carrey și Cameron Diaz.

Ulterior, a apărut în numeroase producții cunoscute, printre care “The Usual Suspects”, “Blue Streak” și “Training Day”. În total, a acumulat aproape 100 de credite în film și televiziune.

Cel mai recent proiect al său a fost filmul “Clicka”, lansat luna trecută.

Actorul lucra la un documentar în momentul morții

La momentul decesului, Greene era implicat într-un documentar intitulat „From the American People: The Withdrawal of USAID”. Proiectul era produs și narat de el, alături de actorii Jason Alexander și Kathleen Turner.

Moartea sa închide o carieră de peste trei decenii în cinematografie, marcată de roluri puternice și apariții memorabile în filme de referință ale anilor ’90 și 2000.

