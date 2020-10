Un număr de 95.399 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii până la data de 4 octombrie, potrivit unei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Potrivit sursei citate, în săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie, la nivel naţional, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) a fost de 38.761. În aceeaşi perioadă au fost raportate 10 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 17 cazuri înregistrate în aceeaşi săptămână a anului trecut. Nu s-au înregistrat cazuri confirmate de gripă, până în prezent, afirmă sursa citată de Agerpres.

Vaccinurile împotriva gripei salvează vieţi

Centrul de Prevenire şi Control al Bolilor din Statele Unite ale Americii (CDC – Centre for Disease Prevention and Control) subliniază că vaccinul gripal, administrat în fiecare an, este cea mai eficienta metoda de protecţie împotriva virusurilor gripale.

Vaccinarea împotriva gripei reduce numarul de îmbolnaviri, vizitele la medic, concediile medicale si absenţele de la scoala din cauza gripei, precum si numarul internărilor.