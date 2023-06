Câți bani câștigă Cornelia și Lupu Rednic din reclame. Ofertele curg pe bandă rulantă

Cornelia și Lupu Rednic nu câștigă sume uriașe de bani doar din muzică, ci și din reclame. Cei doi interpreți de muzică populară sunt ofertați cu mii de euro, pentru spoturile publicitare, dar nu acceptă orice contract.

„Acum facem reclamă la un celebru lanț de magazine, dar am mai fost în reclame, pentru o firmă de pateu, din Satu Mare, dar și la un celebru vin românesc. Facem doar la produse alimentare. Am refuzat să facem reclamă la alifii, la medicamente sau la ceaiuri, de tot felul, fiindcă nu știm despre ce este vorba, nu avem studii medicale, așa că nu le putem recomanda oamenilor. Eu am o vorbă înțeleaptă: ”De ce să mă bag, dacă nu sunt scafandru?”. Păi, știți bancul: ”Dacă un scafandru s-ar arunca cu fața în apă și-ar sparge capul, căci ar cădea în barcă!”, au spus ei.

Cornelia și Lupu Rednic, succes formidabil în muzică

Cornelia și Lupu Rednic se bucură de un succes formidabil și în muzică. Ei au cântat și la spectacolul „Andra-Tradițional 2”, alături de Frații Advahov și invitații lor. Evenimentul a avut loc pe 17 iunie, la Arena Pala Alpitour, cu peste 12.000 de locuri. Biletele, la prețuri cuprinse între 30 și 62 de euro, s-au vândut într-un timp foarte scurt.

„Vom cânta în acest spectacol, la Torino, alături de Andra și de alți mari artiști din muzica populară. Am vândut biletele, da! Când e Andra, nu poți să spui că nu vindem, se știe! Doamne ajută, să nu avem inundații în Italia!”, spunea Lupu Rednic pentru Impact.ro

Și Cornelia a transmis că este extrem de încântată că poate încânta fanii din mai multe orașe.

„De-abia aștept să ne vedem, sunt încântată, bucuroasă, vom ajunge la toți românii, care iubesc muzica populară, vom mai cânta și în alte orașe”, a menționat celebra solistă, pe conturile ei sociale.