Fostul ministru al Muncii afirmă că este „total greșit” ceea ce s-a speculat a se fi întâmplat în ședința de marți seară. „Citind presa la o cafea, văd că apare peste tot știrea că aș fi cerut eu, tocmai eu, demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului. Total greșit! Am fost printre primii lideri PSD care au asumat greșelile din campanie și nu numai și care și-a prezentat demisia”, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, care anunță că „reconstrucția partidului trebuie să înceapă cât mai repede, fiindcă e un an greu în față”.

Referitor la rolul jucat de ea în campania electorală, Olguța Vasilescu susține că a fost mai degrabă unul decorativ, întreaga responsabilitate aparținând echipei angajate chiar de Viorica Dăncilă: „În ceea ce mă privește, cred că lumea și-a format o părere idilică despre rolul meu în această campanie. Eu nu am făcut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului. Cu siguranță, o strategie gândită de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost făcute de o firmă de consultanță selectată de doamna Dăncilă. Rolul meu a fost doar să mobilizez partidul”.

În opinia fostului ministru, mobilizarea electoratului a reușit, fiindcă „ 19 județe au avut un scor electoral peste 40%, iar alte 17, peste 30%”.

Cât privește anul 2020, care programează atât alegeri locale, cât și parlamentare, pentru Lia Olguța Vasilescu semnele sunt …bune! „Din punctul meu de vedere, anul viitor partidul poate scoate, fără probleme, un scor electoral cu 4 în față, mai ales că PNL ne ajută zilnic”.

PSD se pregătește de atac, anunță, dar într-un stil propriu, Olguța Vasilescu: „Nu a fost o noapte a cuțitelor lungi, nu a fost scandal, nu au fost jigniri! Pur și simplu, ne așezăm în dispozitiv de luptă!”.

