În urmă cu numai câteva zile, Cornelia Catanga a fost externată și a găsit puterea și curajul pentru a vorbi despre această perioadă delicată.

”Am fost la un pas de moarte, dar m-a iubit Dumnezeu. M-a mai lăsat pentru că le-am făcut mult bine oamenilor, am un suflet bun. (…) Zilnic trebuie să iau o anume pastilă pentru inimă. Stentul pe care mi l-au pus, un dispozitiv care ajută la circulaţia normală a sângelui, este foarte bun, mă ajută să respir mai bine. Ce mi-aş dori e să pot dormi, căci am grave insomnii. Mă tot gândesc prin ce am trecut”, a declarat artista care a postat o fotografie postată pe o rețea socială.

Medicii i-au recomandat ca timp de o lună, să nu are voie să facă efort şi să urmeze un regim alimentar din care va exclude sarea.

