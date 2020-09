„Acum, sunt aproximativ 82.000 tablete pentru copii. Avem acum un câștigător desemnat, noi am aflat din spațiul public, informația nu a fost transmisă la Ministerul Educației. Avem un singur câștigător pentru 3 loturi din 9 și încă procedura nu a fost încheiată, în această perioadă suntem în perioada de contestații. Până în 7 septembrie există procedura de contestația. S-ar putea contesta. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial (…).

Sunt dezamăgită de modul în care ONAC a gestionat situația

Președinta ONAC m-a asigurat în toate discuțiile că lucrurile sunt bine realizate, că vom avea câștigători și că va fi bine la începutul anului școlar. „Pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru și pentru că, știți foarte bine, o achiziție centralizată presupune mai multe riscuri, am luat decizia ca la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. De aceea, Guvernul a alocat 175 de milioane de euro, nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare”, a mai spus Monica Anisie la Digi24.