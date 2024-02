Cum au ajuns Cătălina Mustață și Florin Zamfirescu la un divorț atât de urât

Cătălina Mustață a fost căsătorită cu Florin Zamfirescu mai bine de 21 de ani. După divorț, ea l-a reîntâlnit pe Mihai Avram. Mihai îi fusese profesor de fizică și diriginte în liceu. Cei doi s-au căsătorit în 2016.

Cătălin Mustață, fericită lângă noul soț

Actrița a povestit că a rămas cu un gust amar după divorțul de Florin Zamfirescu și că nu a crezut că o se mai căsătorească. Ea a declarat că actualul soț, Mihai Avram, a avut foarte multă răbdare și că i-a dat încredere.

„Eu nu mai voiam să mă recăsătoresc vreodată, pentru că am rămas cu un gust amar după prima experiență. Am recidivat însă pentru că totul a venit de la sine. Nu am făcut decât sa las lucrurile să intre în matca lor, Mihai a avut răbdare […] Avem pasiuni comune amândoi și ni le respectam, el e cu rock-ul, eu cu teatrul. Călătorim ori de câte ori avem ocazia. Luna de miere am petrecut-o în Jamaica, iar atunci când el vine în vacanțe, în România, facem excursii prin Europa. Suntem la fel de curioși și dornici să cunoaștem lume noua și locuri nevizitate”, a spus Cătălina Mustață într-un interviu pentru revista Unica.

Florin Zamfirescu a acuzat-o că are probleme cu alcoolul

Înainte să îl cunoască pe Mihai Avram, actrița a trecut printr-un divorț dificil cu Florin Zamfirescu. El a declarat că fosta lui soție avea mari probleme cu alcoolul și că se comporta foarte urât.

„Este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit. Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă”, declara Florin Zamfirescu.

Cătălina Mustață, despre divorțul de Florin Zamfirescu

Și Cătălina Mustață a recunoscut că s-au despărțit foarte urât după 21 de ani de căsnicie. Cu toate astea, după divorț, ea s-a bucurat de un succes formidabil pe plan profesional.

„Divorțul în sine a fost nedrept de urât după 21 de ani de căsnicie. Mult timp am fost hărțuită de asa-zisa presă numită de scandal. În perioada imediat următoare divorțului am primit propuneri să joc în multe locuri. Am scos premieră după premieră. Dumnezeul nostru spiritual oferă adesea compensații nedreptăților voluntare sau involuntare”, a spus actrița.