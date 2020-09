-Sunteți singura doamnă care și-a depus candidatura pentru șefia Consiliului Județean Prahova. Faceți acest pas, la finalul unui mandat de deputat, după ce, în anii trecuți ați fost viceprimar al Ploieștiului și consilier local. Ce anume v-a determinat să reveniți acasă?

-Eu am fost mereu acasă, și ca parlamentar. Nu sunt genul de parlamentar pe care îl uită Dumnezeu la București. Am stat mult mai mult în județ decât la Parlament. În cei patru ani de mandat, am fost în fiecare localitate din județ și am stat de vorbă cu prahovenii. Și cu oamenii obișnuiți, și cu primarii. Ca membru al comisiei pentru administrație publică, e de datoria mea să fiu în contact permanent cu autoritățile locale. Am fost și voi fi mereu un partener al primarilor, indiferent de culoarea politică a acestora, pentru că, mai presus de orice conflict politic, trebuie să stea interesele comunităților locale din Prahova.

La fiecare dezbatere a bugetului de stat din ultimii patru ani, i-am invitat pe primarii din județ să-mi trimită amendamentele dânșilor, pe care le-am susținut în Parlament. De asemenea, am promovat, mereu, în Parlament, obiectivele strategice ale Prahovei: autostrada Comarnic-Brașov, infrastructura la sate, un mediu mai curat (mai ales pentru Ploiești) sau interesele fermierilor prahoveni. Pe scurt, nu am revenit acasă, am dus problemele din Prahova la București în încercarea de a le rezolva.

-Cum percep oamenii candidatura dvs?

-Sunt singura femeie care candidează pentru președinția Consiliului Județean Prahova. Unii spun că ar trebui să folosesc acest lucru în campania electorală, ca să câștig voturi. Nu am făcut-o și nu o voi face. Da, sunt femeie, soție și mamă de doi copii, dar cred că votul oamenilor pentru președintele Consiliului Județean trebuie să fie dat pentru competența, cinstea și buna-credință a candidatului, nu pentru că ar fi bărbat sau femeie. În a fi femeie, nu ai niciun merit. În a fi bun, implicat, apropiat de oameni, acolo se văd meritele tale!

-Care va fi prima măsură pe care o veți lua dacă veți fi aleasă în funcția de președinte a Consiliului Județean?

-Mai întâi, voi merge peste fiecare poluator din județ și îi voi cere să respecte normele de mediu așa cum le respectă și în alte țări ale Uniunii Europene. Nu te joci cu sănătatea oamenilor! Apoi, ca măsură efectivă, voi construi un proiect de buget al Consiliului Județean în care prioritatea numărul 1 vor fi apa, canalul și gazul în comunele și orașele din Prahova.

-Spuneți că Prahova poate și trebuie să devină cel mai dezvoltat județ din România, iar sloganul dvs este „Să ne fie bine acasă”. Ce înseamnă mai exact acest lucru?

„Să ne fie bine acasă, în Prahova!” înseamnă să construim o economie puternică, din care câștigă toți (întreprinzătorii mici și mijlocii, care creează cele mai multe locuri de muncă), să punem mereu, pe primul loc, prahovenii (grijă pentru seniorii noștri, educație pentru copiii noștri) și să transformăm Prahova într-un loc mai bun de trăit (apă-canal-asfalt-gaz în fiecare localitate, centuri verzi, anti-poluare). „Să ne fie bine acasă, în Prahova!” înseamnă un viitor mai bun aici pentru copiii noștri, astfel încât să-și dorească să rămână lângă noi. Și înseamnă să alegem în funcții publice oameni buni, harnici și cinstiți așa cum sunt colegii mei, din echipa PMP-Prahova,

-Cum va arăta județul Prahova la finalul mandatului dvs?

-Eu spun cu toată convingerea că va arăta mai bine ca acum.