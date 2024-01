Cătălin Scărlătescu a ajuns la spital. În ce stare este cunoscutul chef

Cătălin Scărlătescu, fostul jurat de la Chefi la cuțite, a ajuns la spital. Iubitul Doinei Teodoru s-a pozat pe patul de spital, cu ochiul bandajat și branula în mână, dar nu le-a explicat fanilor ce s-a întâmplat. „Am avut oaspeți. Să vedeți cum arată ei”, a spus Scărlătescu, etichetându-i pe foștii săi colegi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Mesaje de susținere pentru Cătălin Scărlătescu

Fanii fostului jurat de la „Chefi la cuțite”, Antena 1, i-au transmis mesajele de susținere și l-au întrebat cum se simte. Momentan, acesta nu le-a spus internauților cum a ajuns pe patul de spital.

„Multă sănătate”, „Sănătate multă și recuperare rapidă”, „Nu mor caii când vor câinii!”, „Bunul Dumnezeu să te aibă în grijă, vindecare grabnica!”, „Sper ca sunteți bine!”, „Auăleu! Sănatate, Chef!”, „Ce ai pățit chef Catalinnn????Sănătate cu carul..!!!”, sunt câteva dintre mesajele primite de Scărlătescu pe Instagram, din partea fanilor săi.

View this post on Instagram A post shared by Catalin Scarlatescu (@chef_catalin_scarlatescu)

Cătălin Scărlătescu s-a întors din vacanța exotică

Scărlătescu s-a întors recent dintr-o vacanță exotică în Thailanda, alături de iubita sa, Doina Teodoru. Cei doi au savurat mâncăruri exotice, dar bucătarul a declarat că îi este dor de mâncarea românească și de șnițelele de pui.

„Dragilor, am venit din vacanță! Bă, și îmi era poftă de un șnițel, de, pe cuvântul meu de onoare, nu am reușit să mănânc un șnițel bun prin toată Thailanda aia. Uite-l cum l-am făcut pe ăsta. Este de Doamne ferește! Aici arată într-un fel dar după aia îl prăjesc și îl aduc la nivelul ăsta. Deci, fraților, veniți să îl gustați! Dar lasă că o să-l fac frumos pentru voi în carte și o să-l rog pe Gache să vină și el cu o rețetă spectaculoasă!”, le-a spus Cătălin Scărlătescu internauților.

Și-a sărbătorit iubita în Thailanda

În vacanță, iubita lui Scărlătescu, Doina Teodoru, și-a serbat și ziua de naștere. Actrița a declarat că a împlinit 34 de ani și că este pregătită pentru noi aventuri. Ea a mai spus că îi îmbrățișească pe cei care i-au urat „La mulți ani!”

„34 is already uber dooper nice to me. Im set for new adventures. Thank you, guys! Big hug / 34 este deja super duper drăguț cu mine. Sunt pregătită pentru noi aventuri. Mulțumesc! Vă îmbrățișez”.