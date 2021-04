Conform cancan.ro, Moroșanu a fost oprit pentru un simplu control de rutină, însă polițiștii au hotărât să-i testeze și alcolemia.

Moroșanu a spus pa pa permisului de conducere

Rezultatul a dovedit o alcoolemie, conform sursei menţionate mai sus, de 0,4 mg alcool pur în aerul expirat.

Cătălin Moroşanu a gesticulat, la un moment dat, nervos, semn clar că nu-i convenea deloc situația în care se află. Agenții de la Rutieră nu s-au lăsat deloc impresionați și au aplicat legea. Astfel, fostul concurent de la Survivor România s-a ales cu permisul suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, dar şi cu o amendă.

Cum a fost aventura Survivor pentru Cătălin Moroșanu

Sportivul Cătălin Moroşanu a ieşit din competiţia Survivor România în urma unei accidentări serioase. Luptătorul K1 va trebuie să se opereze, după ce s-a ales cu o ruptură de menisc.

„Nu a fost niciodată vorba de alimentaţie, eu sunt obişnuit să sufăr de foame de la meciuri. E vorba de oamenii cu care trăiam acolo. La un moment dat au picat măştile şi când vedeai caracterul unora, nu-ţi mai venea să-i mai susţii. Nu e stilul meu!

Când vezi aşa oameni îndoielnici, ţi se ia. Atunci am căzut, îmi venea să plec acasă! Am spus că vreau să plec! Mă bucur din toată inima că-s acasă, Dumnezeu mi-a dat un semn! A fost foarte greu!

Cel mai greu a fost să locuieşti cu oamenii, nu traseele. În zilele libere zici că eram la puşcărie. Era ziua fetiţei mele pe 16 februarie şi am uitat! Stăteam şi săpam un wc.

Experienţa asta a fost cea mai grea dintre toate show-urile! Am vrut să slăbesc să fiu bun pe traseu, eram bătrânel, puţin plinuţ. Am avut 97 când am plecat. De când am venit acasă m-am îngrăşat 5 kilograme, am băgat ca MIG-ul”, a declarat Cătălin Moroşanu la Teo Show.