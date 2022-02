Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea! A pus mâna pe o mare sumă de bani. A fost surpriza Internetului

Cătălin Măruță bucură publicul cu emisiunea „La Măruță”, difuzată pe Pro TV, dar a găsit și o altă modalitate de a face bani. Acesta cheamă invitați pe măsură în podcasturile sale din mediul online, iar Laurenţiu Reghecampf a fost marea surpriză. Interviul a fost cel mai vizionat de internauți.

Cătălin Măruţă încearcă să le ofere telespectatorilor momente de neuitat, dar pandemia l-a forțat să țină legătura cu fanii în mediul online. Vedeta se implică trup și suflet în podcasturile de pe canalul de Yotube “Acasă la Măruță “.

„Cu toții avem nevoie de un hobby, iar eu simțeam nevoia de mult timp să fac ceva ce nu are legătură cu emisiunea, dar mă pasionează la fel de tare. Interviul este genul meu jurnalistic preferat, iar ideea podcast-ului „Acasă La Măruță” a venit firesc, ca o continuare a ceea ce fac eu zi de zi, live, în televiziune. Este un proiect de suflet în care investesc energie și speranța că va fi pe placul celor care îmi urmăresc activitatea pe canalul de youtube “Acasă la Măruță “, a transmis Cătălin Măruţă.

Cătălin Măruță a dat lovitura

Prezentatorul invită în podcasturile sale nume grele din România, dar și munca depusă este pe măsura spectacolului. Cătălin Măruţă câștiga sume cuprinse între 200 și 850 de dolari, pe un podcast.

Cu toate astea, moderatorul s-a bucurat de cel mai mare succes de până acum datorită interviului cu Laurenţiu Reghecampf. În prezent, videoclipul are pe YouTube 2 milioane de vizualizări, dar mai multe părți din el sunt virale și pe Tik Tok sau Instagram. Pentru fiecare milion se încasează 1000 de euro. Acesta a câștigat momentan doar 2000 de euro, dar românii încă sunt interesați de dezvăluirile fostului partener de viață al Anamariei Prodan.

Soțul Andrei câștigă bani lunar şi anual pentru canalul lui pe care îşi urcă interviurile cu celebritățile din țară.

O discuție dintre prezentator și Reghe i-a impresionat pe internauți. Momentul a devenit viral pe tot Internetul. Este vorba despre Bebeto, băiețelul antrenorului.

„Știu foarte bine cât suferă Bebe, eu îl cunosc de 10 ori mai bine pe Bebe decât Ana. Normal că suferă.

Am vreo 5 ani din 13 ani pe care îi are Bebe acum în care am dormit în fiecare seară cu Bebe în pat, în plus față de Ana.

Măruță: Când ai spus asta acum și s-au umezit un pic ochii.

Da, pentru că sufăr. Că nu îmi este ușor să aud de un an cum Ana spune în fața judecătorilor sau declară în fața presei că nu îmi pasă de copil, că nu vreau să îl văd. Îți dai seama că mă doare.

Evit să îi fac rău, să îl implic în niște chestii care știu că îl fac să sufere. Aș putea foarte simplu să îi fac rău Anei în două secunde, să-i fac procese peste procese, dar nu vreau, din cauza lui. Și ea știe treaba asta. Copilul e singurul ei atu pe care îl are cu mine.

Da, nu este drept pentru niciun părinte în lumea asta să implice copii în chestiuni din astea.”, a fost discuția celor doi.