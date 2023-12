Cătălin Drulă, un investitor cu profit de milioane. Din ce face bani liderul USR

Cătălin Drulă, liderul USR, este unul dintre cei mai înstăriți lideri de partid. Declarația lui de avere începe cu un teren de 1490 de metri pătrați. Terenuleste intravilan și se află în Mogoșoaia. La capitolul case, Cătălin Drulă nu are trecut nimic. La categoria mașini, aceste are un BMW din 2012 pe care si l-a cumpărat.

Conturile lui sunt însă pline. Așadar, are jumătate de milion de dolari într-un cont deschis din 2009. Mai exact acolo sunt depozitați 543.232 de dolari. Acesta mai are 40.412 de lei într-un alt cont tot din 2009. Tot în același an Cătălin Drulă a mai pus peste 16.000 de euro în conturi.

De asemenea, Drulă mai are peste 75 de mii de dolari în alte două conturi. În 2017 acesta a investit 18.262 de euro într-un fond de investiții. Totodată, mai are 1.096 de dolari în alt cont. Într-un cont curent are 4620 de euro. Mai are și un depozit de 15.422 de dolari.

Cătălin Drulă, acțiuni de peste 2 milioane de dolari

Mai are un alt depozit de 11.850 de euro . Și alte două conturi în care se găsesc peste 9.000 de lei. La capitolul plasamente și investiții Cătălin Drulă stă foarte bine. Are acțiuni la Zipline International în valoare de 2.503.403 de dolari. Mai are și la BRD acțiuni în valoare de 1668 de lei.

De asemenea la SIF Moldova mai deține acțiuni de 8008 lei. La OMV are părți sociale de 2519 lei. La transelectrica transgaz și banca transilvania are acșiuni în valoare de peste 10.000 de lei. Iar la Boeing are acțiuni de 7620 de dolari. Indemnizația lui de deputat a fost în 2022 de 41315 lei și cea ministru al transporturilor de 115.566 de lei.

Drulă a încasat însă din vânzarea unor acțiuni Zipline din SUA mai mult de jumătate de milion de dolari. Mai exact acesta a luat 588.810 de dolari din aceatză tranzacție. Drulă a mai încasat și 785 de lei din dividende la companii listate pe bursă.