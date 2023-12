Cătălin Dobrescu, criticat după ce a postat poze cu Oana Radu înainte de a slăbi

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au șters toate imaginile în care apăreau împreună de pe rețelele de socializare. De curând, Cătălin Dobrescu a postat un videoclip care surprinde transformarea prin care a trecut vedeta în toți anii în care au fost împreună.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit după trei ani de căsnicie

Cătălin Dobrescu a venit cu explicații în urma criticilor primite în spațiul online. Acesta a postat un videoclip cu Oana Radu, fosta lui soție, din perioada când artista se confrunta cu kilogramele în plus.

Pe TikTok, Cătălin Dobrescu a răspuns unui comentariu venit din partea unui fan, care îl critica pentru a postat aceste imagini. Fostul soț al Oanei Radu spune că nu și-a dorit să o pună pe artistă într-o lumină nefavorabilă.

Acesta consideră că este o transformare benefică, care poate să fie sursă de inspirație pentru cei care vor să slăbească.

Ce spune Cătălin Dobrescu despre fotografia din trecut cu Oana Radu

De curând, Cătălin Dobrescu a postat o imagine care a stârnit controverse:

„Vă las o transformare dintre mine și fosta mea soție, 2012 vs 2021”, apare într-o postare a lui Cătălin Dobrescu de pe TikTok.

Ulterior, au venit comentariile negative ale internauților:

„Nu cred că-și aveau rost aceste poze, ce a fost, a fost”/ ”Oana este un om minunat, și ea te-a transformat pe tine”/ ”V-ați ajutat reciproc”, sunt o parte dintre observațiile primite.

Antrenorul de fitness a reacționat în fața acuzațiilor primite

Cătălin Dobrescu spune că transformarea vedetei i se datorează în mare parte și lui. Acesta spune că a fost singurul care a gătit timp de patru ani:

„Deci tu crezi că nu avea rost să postez aceste poze. Ce a fost, a fost și dacă a ajuns să arate așa este doar datorită ei. Bravo, ai dreptate până într-un punct. Clipul ăsta este strict motivațional, să îi motivăm și pe alții, să arătăm că se poate.

Clipul ăsta este postat pe TikTok-ul ei, eu nu îl aveam, îl ștersesem și astăzi pentru că eu sunt antrenor și nutriționist și cumva este și munca pe acolo, pentru că doar eu știu câte cumpărături am făcut, câte mese am preparat, pentru că patru ani cât am fost cu Oana, doar eu am gătit”, a fost răspunsul lui Cătălin Dobrescu.

Fostul soț al artistei nu crede că a făcut ceva greșit

Cătălin Dobrescu spune că nu a făcut rău nimănui dacă a postat acele imagini.

În spatele transformării radicale prin care a trecut fosta lui soție se află și eforturile lui, pornind de la motivare până la planificarea meselor și antrenamente:

„Patru ani de zile doar eu știu câte antrenamente am făcut, cât am încercat să o motivez și atunci nu văd de ce un rezultat atât de spectaculos să nu îl postez. Cu ce jignesc? Am supărat pe cineva?”, a mai spus Cătălin Dobrescu.