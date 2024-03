Politica Cătălin Cîrstoiu, în sedința liberalilor: „Sunt legat de PNL prin tatăl meu”







Astăzi, Partidul Național Liberal s-a reunit pentru a stabili candidații pentru europarlamentare. Prezent la eveniment a fost și Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al coaliției PNL – PSD pentru Primăria Capitalei, care a făcut în fața colegilor de partid câteva declarații.

Cătălin Cîrstoiu „Sunt legat de PNL prin tatăl meu”

Potrivit unor surse politice, medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat în ședința PNL că este legat de PNL prin tatăl său. În semn de susținere, cei prezenți l-au aplaudat pe candidatul la Primăria Capitalei:

„Eu sunt legat de PNL prin tatăl meu. Mulți din sală au lucrat cu tatăl meu. Vreau să vă mulțumesc în mod real, am convingerea că nu poate fi un succes decât în echipă. Am de gând să rămân același. Sunt convins că susținerea în special a PNL va fi esențial. Pentru mine asta e cheia.Căldura cu care m-ați primit m-a impresionat fantastic”, a spus el.

Ciprian Ciucu, mulțumit de alegerea lui Cătălin Cîrstoiu

Joi, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a exprimat aprecierea sa pentru desemnarea lui Cătălin Cîrstoiu ca și candidat comun al PNL și PSD la Primăria Capitalei, afirmând că acesta este favoritul pentru această funcție.

„Sigur că da (are şanse să obţină un mandat la PMB - n.r.). Experienţa pe care o are, anvergura intelectuală, prezenţa de spirit, cunoştinţele de management acumulate pe o perioadă lungă de timp, echipa din spatele domniei sale... Cu siguranţă că are prima şansă", a arătat edilul, în cadrul unei conferinţe de presă.

PNL și-a ales candidații pentru europarlamentare

În cadrul ședinței în care a vorbit Cătălin Cîrstoiu au fost aleși și candidații liberali pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Potrivit deciziei, candidaţii liberali de pe această listă sunt: Rareş Bogdan, Dan Motreanu, Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Mircea Hava, Gheorghe Falcă, Virgil Popescu, Alexandru Muraru, Mara Mareş. "Am votat alianţa cu PSD şi conex la acest punct am aprobat convocarea în şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional pe 24 martie astfel încât să validăm constituirea alianţei electorale şi să finalizăm procedura de fuziune prin absorbţie cu ALDE", a precizat Ciucă, după şedinţă, potrivit Agerpres.