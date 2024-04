Cătălin Cîrstoiu rămâne candidatul PSD-PNL! Decizie de ultimă oră a coaliției

Cătălin Cîrstoiu va rămâne candidatul PSD-PNL pentru alegerile la Primăria Generală din 9 iunie. Liderii coaliției de guvernare ar fi ajuns la un acord în acest sens.

Potrivit jurnalistului Robert Turcescu, liderii PSD și PNL au ajuns la un acord cu privire la candidatura lui Cîrstoiu. Medicul va rămâne, în continuare candidat, iar coaliția îl va susține. De altfel, candidatul a ajuns la sediul guvernului, invitat de liderii celor două formațiuni, urmând să se stabilească ultimele detalii.

Liderii coaliției de guvernare, din PSD și PNL, s-au întâlnit încă de la ora 10.00 pentru a tranșa situația candidatului comun la Primăria București. Discuțiile s-au întins pe parcursul mai multor ore, fiind analizate toate variantele aflate la dispoziția politicienilor. În cele din urmă, conform unor surse politice, citate de jurnalistul Robert Turcescu, cele două formațiuni au decis să meargă tot cu Cătălin Cîrstoiu.

Medicul a fost invitat la Guvern, pentru o ultimă discuție cu liderii celor două partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. El a ajuns în jurul orei 18.00, la sediul din Piața Victoriei.

Discuțiile cu privire la candidatura lui Cătălin Cîrstoiu au loc în contextul controverselor apărute în legătură cu cariera sa profesională. Medicul avea în program să-și depună candidatura, oficial, în cursul zilei de luni, la Biroul Electoral Municipal. Evenimentul a fost amânat penttru ca cele două formațiuni să-și clarifice pozițiile.

În toate sondajele de opinie, Cătălin Cîrstoiu ocupă locul al treilea, la distanță de principalii competitori, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone.

Speculațiile cu privire la o eventuală retragere a candidatului Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru alegerile locale din 9 iunie au apărut de săptămâna trecută. Ele au fost rostogolite de mass-media în lipsa unor clarificări din partea liderilor politici care și l-au asumat. Mai întâi, Nicolae Ciucă, a dat de înțeles că medicul nu este de neînlocuit. Într-o emisiune de televiziune, liderul PNL spunea că există resurse suficiente pentru a găsi un înlocuitor.

„Avem planurile B, C. PNL, într-o situație de extremă urgență, va avea propriul candidat, nu este o problemă. Avem resursa umană să identifică acel candidat care va candida din partea PNL . Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide e posibil să luăm o decizie în acest sens”, menționa Nicolae Ciucă, potrivit Digi24.

Vizita lui Marcel Ciolacu în Emiratele Arabe a dus la amânarea unei decizii pentru mai multe zile. În acest timp, speculațiile cu privire la retragerea lui Cătălin Cîrstoiu au crescut în intensitate. Nici când a revenit în țară, Ciolacu nu s-a grăbit să tranșeze situația.

În toate aceste zile, în veme ce liderii PSD și PNL amânau decizia, singurul hotărât să meargă până la capăt părea doar Cătălin Cîrstoiu. Uneori chiar împotriva celor care l-au propus.

„Eu nu am de ce să ma retrag. Eu nu am nici o mâță în sac. Pe mine m-a rugat cineva să particip într-o competiție pentru București și am acceptat. În momentul de față sunt parte a echipei al alianței PSD-PNL pentru București. Cât timp nu există ideea «băi Cătăline nu mai avem nevoie de tine»...” a spus Cîrstoiu în podcastul EVZ.