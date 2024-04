Cătălin Cîrstoiu va fi retras. Detalii din culise. Rareș Bogdan a refuzat să intre în cursă

Update. Medicul Cătălin Cîrstoiu va fi retras din cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit surselor politice. Europarlamentarul Rareș Bogdan a refuzat propunerea de a candida, deși s-a insistat foarte mult. În opinia sa, un candidat separat la Pimăria Capitalei ar dinamita şansele lui George Tuţă şi Rareş Hopincă, candidaţii comuni ai celor două partide la sectoarele 1 şi 2.

Conform unor surse din rândul PNL, se menționează că va fi în continuare un candidat comun pentru Primăria Capitalei, iar numele acestuia urmează să fie decis.

Liderii PNL și PSD stabilesc, luni, 22 aprilie, dacă îl mai susțin pe medicul Cătălin Cîrstioiu la Primăria Capitalei. Ei se întâlnesc la Palatul Victoria, pentru a-și exprima poziția privind candidatul comun pentru funcția de edil general al Bucureștiului.

După acuzațiile privind o presupusă incompatibilitate a medicului Cătălin Cîrstoiu, președintele PSD, Marcel Ciolacu i-a cerut să susțină o conferință de presă, pentru a lămuri public situația. Acest lucru s-a întâmplat, însă, medicul Cătălin Cîrstoiu a afăcut o afirmație controversată: „s-a simțit singur în precampanie”.

După ce a susținut conferința de presă, liderul PNL, Nicolae Ciucă, le-a spus jurnaliștilor „că nu știe ce a declarat, deoarece nu a urmărit-o”.

Astfel, decizia finală va fi luată, după o rundă de negocieri. Se vehiculează că președinții PNL și PSD nu l-ar mai „dori”, întrucât rezultatele în sondaje nu ar fi satisfăcătoare.

Medicul Cătălin Cîrstoiu susține că „mandatul” său(n.r.de posibil candidat) este pe masa coaliției. El a afirmat că nu va merge mai departe, fără o susținere reală, afișată, din partea coaliției.

„ Am vrut să fac o administrație publică mizând pe un sprijin politic serios și stabil. Eu nu am intrat în cursa aceasta. Am avut o propunere din partea coaliției. (…)Am devenit dintr-un candidat aflat pe locul trei o țintă. Nu exclud să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac. Nu vreau să fac acest demers în alte circumstanțe”, a precizat Cătălin Cîrstoiu, candidatul anunțat de PSD-PNL pentru Primăria Muncipiului București.